Papeletas apócrifas no anulan el voto a listas pero sí apoyo a reforma

La Corte Electoral resolvió en la tarde de este viernes que en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre en las que se plebiscitará la reforma constitucional Vivir Sin Miedo –propuesta por el senador nacionalista Jorge Larrañaga–, no se anulará el voto a presidente y a senadores y diputados si se introduce una papeleta "por el no" o una papeleta pertenecientes al plebiscito del no a la baja de la edad de imputabilidad del año 2014

Así lo informó el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena en su cuenta de Twitter y lo confirmó a El Observador. "Ante denuncias presentadas, la Corte Electoral resolvió que la presencia de papeletas apócrifas por la reforma constitucional en los sobres de votación no anularán la hoja de votación que la acompaña", escribió.

La resolución responde a las versiones que circularon en redes sociales publicadas por usuarios que se pronunciaron a favor y en contra de la reforma y manifestaron su enojo por la aparición de papeletas falsas y papeletas viejas, y también a las denuncias que aparentemente llegaron al organismo, según publicó el ministro.

Esta resolución deja sin efecto la disposición de la reglamentación de la elección nacional 2019, aprobada a principios de setiembre, que dentro de las causales de anulación prevé que si dentro del sobre aparece un "elemento extraño a la elección" que comprende a "cualquier objeto que no sea una hoja de votación válida" se anulará todo el contenido del sobre.

El jerarca además dijo a El Observador que para el plebiscito del 2014 se tomó "idéntica resolución" luego de que en ese entonces la senadora frenteamplista Mónica Xavier denunciara la circulación de papeletas falsas.

La reforma constitucional Vivir sin Miedo propone crear una Guardia Nacional con hasta 2.000 militares para colaborar en determinadas tareas con la policía, implementar cadena perpetua con posibilidad de revisión para los delitos de violación o abuso sexual, homicidio a menores y homicidios especialmente agravados a adultos, efectivizar el cumplimiento de penas evitando las libertades anticipadas para algunos delitos puntuales y regular allanamientos en el horario de la noche en lugares donde existen sospechas fundadas de que se están cometiendo delitos.

Aquellos votantes que apoyan la reforma constitucional en materia de seguridad pública deberán colocar la papeleta por el "Si" en el sobre de votación. En el caso de aquellos que estén en contra de Vivir sin Miedo no deberán introducir ninguna papeleta.