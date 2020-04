Para Bergara, este año no se le puede reclamar al gobierno que cumpla promesas de campaña

El senador Mario Bergara sostuvo que el gobierno está exonerado de cumplir con la promesa de ahorrar US$ 900 millones en el primer año de gestión. Añadió que la propuesta que Luis Lacalle Pou realizó fue durante la campaña electoral y en ese momento a nadie se le podía ocurrir la llegada de una pandemia, como el coronavirus, tres meses después.

Bergara señaló que el covid-19 generó una situación de excepción y por tanto el Frente Amplio no le dirá a la actual administración que incumplió con la promesa.

"El gobierno dijo que iban a bajar US$ 900 millones a groso modo en el arranque pero, obviamente en este año no se van a poder evaluar esos términos" afirmó en el programa Quién ese Quién de Diamante FM y Televisión Nacional.

"Nadie puede hacer una campaña electoral pensando que va a aparecer una pandemia a los tres meses. Por lo tanto, esto es una situación de excepción. No se puede razonar como tiempos normales", indicó.

No obstante, cuando finalice la pandemia, Bergara dijo que sí hablará en caso de que no se cumplan las promesas. "Este año no. Cuando volvamos a tiempos normales, si en el corto plazo no se hace y no toman las medidas que dijo, ahí sí", dijo. Pero dejó en claro que será "cuando volvamos a los tiempos normales".