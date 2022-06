Para Manini Ríos Lacalle Pou "pudo haber sido mucho más contundente" sobre su caso en Colonización

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el presidente, Luis Lacalle Pou, "pudo haber sido mucho más contundente" con su declaración a favor del cabildante con respecto a un segundo informe de la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) que ratifica su condición de colono, en declaraciones realizadas a Informativo Sarandí este martes.

"Pudo haber sido mucho más contundente, pero de todas maneras fueron declaraciones prudentes esperando no influir o que nadie lo acuse de querer presionar a nadie", indicó Manini.

El domingo Lacalle dijo que le parecían "razonables" las explicaciones dadas por el líder de Cabildo el pasado jueves en conferencia de prensa, sostenido en un informe del abogado especializado en Derecho Agrario Enrique Guerra. "Veremos lo que el Instituto Nacional de Colonización emana de su directorio", afirmó el mandatario.

"Entiendo que al decir que son razonables entiende que son de recibo. Yo entiendo que son mucho más que razonables, son contundentes", resaltó el cabildante, y agregó que los argumentos vertidos por Guerra –a quien definió como "el profesor de los abogados que hicieron este informe de Colonización– son "irrebatibles".

Manini reafirmó que tanto él como su suegro Roque Moreira y su esposa y ministra de Vivienda, Irene Moreira, no son colonos. El legislador expresó que el INC "enajenó en licitación pública" el terreno investigado en 1970 porque no era apto para colonizar, y que luego de que Moreira lo adquiriera "nunca más hubo una línea" ni "nada de Colonización" con él.

El líder cabildante también volvió a denunciar que el informe de la asesoría, revelado por Búsqueda el pasado jueves, tiene un "sesgo político claro", algo que mantiene desde que se publicó el primer informe del INC en marzo de 2022.

Incluso sostuvo que los abogados que realizaron el informe también pueden haber incurrido en este sesgo, debido a su vínculo de dependencia con el director del INC por el Frente Amplio, Andrés Berterreche: "Yo no caería en la ingenuidad de decir que porque sean profesionales de lo que sean no pueden tener un sesgo político, y sobre todo cuando están sujetos a relación de dependencia durante tanto tiempo de este mismo director, que fue presidente del Instituto anteriormente".