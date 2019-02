Para sacar apuntes: Tebas y la importancia del control económico en el fútbol

En una conferencia de media hora que dejó a los presentes con ganas de hacer más preguntas, el presidente de La Liga de fútbol de España, Javier Tebas, habló del funcionamiento del balompié de su país y dio su opinión sobre diferentes aspectos de ese deporte en Uruguay.

En el marco de la Cumbre de los Deportes que por estos días se realiza en Punta del Este, el dirigente compareció ante los medios en el Hotel Sheraton y recalcó que el control económico es el primer bastión para que una liga profesional sea próspera.

Al respecto, expuso el caso que ocurrió en España hace unos años, cuando de entre los 42 clubes que formaban la Primera y Segunda división, 30 de ellos estaban en proceso de concurso de acreedores en medio de una crisis.

“La situación era complicadísima y la base fue el control económico”, dijo desde la mesa en la que estuvo acompañado por el secretario de Deporte, Fernando Cáceres, quien abrió y cerró el evento destacando la presencia del dirigente español. “En cualquier liga del mundo hay una ecuación que no falla: cuanto más ingresos tiene esa competición, más se debe si no hay control económico. Puede ser en cualquier país”, agregó Tebas.

En ese sentido, señaló que “la solvencia económica de una competición no se resuelve con el dinero, se resuelve con el control”. “Una vez que hay control, después llega el dinero, como ya no vas a generar deuda vas poder generar riquezas, mejor competición, que es lo que está pasando actualmente en España. Ese es el primer puntal”.

Ese control implica que los clubes no deban gastar más del presupuesto que establecen a principio de la temporada o que no aparezcan mecenas dispuestos a desembolsar millones de dólares.

“Un ejemplo, si alguien quiere fichar por 10 tiene que poner 40, cuatro veces más de lo que pone porque al final firma el jugador por cuatro años”, explicó. “Hay muchas normas, pero en definitiva es que se controla los ingresos y los gastos. En mayo nos presentan los presupuestos, nosotros los revisamos y decimos qué puede gastar cada club”.

“Ese ADN inicial de control económico hace que una vez que estás fuerte en control económico, los ingresos crezcan”, comentó. “No somos una competición que venda tristeza, que venda pena. Antes sí, ganaban los títulos los grandes clubes, pero cuando descendían salía que los jugadores no cobran, no se pagan impuestos, me remataron la sede, me embargaron la taquilla… Todo eso ya no existe”, agregó.

“Ahora los clubes se dedican a fichar jugadores y en La Liga nos dedicamos a gestionar los ingresos que son comunes de todos, los de TV, que nos ha ido muy bien y hemos hecho una inversión”, sostuvo Tebas.

Bajándolo a Uruguay

Tebas, que tras la conferencia iba a mantener reuniones con dirigentes de clubes uruguayos, fue consultado por Referí sobre situaciones que en los últimos tiempos se han manejado en el fútbol local, como la creación de una liga profesional que se maneje con independencia de la asociación.

“La Liga sigue estando en la Federación”, aclaró. “Peor es una nueva forma de organizar el deporte. ¿Cuál es la finalidad de la liga? Adquiere una importancia económica y se decide que los clubes la autogestionen”, señaló.

“En el mundo creo que hay más de 65 ligas profesionales. En Europa creo que no hay un país que no tenga una liga profesional. Creo que ese es el modelo de éxito, o con más o menos éxito, pero sí al que se va yendo”, indicó.

Al respecto, repasó que una federación tiene varios temas en los que trabajar, como el fútbol no profesional, el fútbol de aficionados, la selección, las selecciones y el fútbol femenino, y que “todo eso no se puede manejar bajo la misma estrategia de gestión”.

Tebas consideró que ese modelo sería aplicable en Uruguay. “Claro que lo recomendaría para el fútbol uruguayo, que haya una organización dentro de la asociación, autogestionada, para que venda mejores sus derechos audiovisuales, para que venda mejor su derechos comerciales, para que la competición en los estadios sea los mejor posible, para que la seguridad se lleve de una forma conjunta. Porque no olvidemos que cuando hay violencia en un estadio, en el mundo no dicen se han pegados los hinchas de por ejemplo, Danubio y Liverpool, se dice hay violencia en el fútbol uruguayo”.

“Y el valor de sus derechos depende de eso también”, agregó. “El fútbol uruguayo es un fútbol con marca que creo que tiene un cierto valor internacional para vender derechos que hoy no lo sé… Mi amigo Paco Casal no sé si sacara mucho o poco… Algo valdrá”.

Consultado sobre cómo se puede hacer más atractivo un campeonato en el que dos equipos acaparan la mayor cantidad de hinchas y generalmente definen los torneos, señaló que eso no es un inconveniente.

Puso como ejemplo que en España ocurre algo similar con Real Madrid y Barcelona y que, en otras ligas hay un solo equipo que domina, como Bayern Múnich en Alemania o en Italia con la Juventus. “No es un problema que existan dos. En países con uno funciona las ligas y sus competiciones, y funcionan sus industria e ingresa muchísimo dinero de audiovisual”, comentó.

“Lo que hay que buscar esa forma de adaptar eso. El problema no es que gane siempre el mismo. A mí no me preocupa que gane siempre Barcelona o Real Madrid. Me preocupa que gane por 100 puntos, es mucha diferencia. El Manchester City el año pasado ganó por 103”, recordó. “En una Liga de 20 clubes me da lo mismo si gana por 85 o 90 puntos, porque esa liga ha sido competitiva. O si el descenso de categoría tiene entre 38 y 40 puntos, porque eso significa que entre todos se ha perdido varios partidos, porque Girona le gana a Real Madrid…”

En ese sentido, opinó que ganen Peñarol o Nacional no tiene que ser un problema. “Porque no vas a ir contra la esencia de lo que es el deporte uruguayo. En España dicen que hay que igualar: vamos a hacer una cosa, cambiamos los criterios y a Rayo Vallecano y Levante le vamos a dar 180 millones y al Barça 0. Vamos a tener una liga divertida, sí, pero una ruina de industria para todos los seguidores”.

“Habrá que intentar que los demás equipos tengan más capacidad económica, que la liga tenga más ingresos y que sea más competitiva, pero a lo mejor ganan Nacional y Peñarol siempre. Pero todos pueden dar de sí lo mejor mucho más y esa industria es más atractiva”, concluyó el mandamás del fútbol profesional español.

Otra realidad

La implementación del VAR en España

Para Tebas, la llegada del VAR a La Liga es algo “muy positivo”. “¿Qué iban a haber problemas o que no iba a acabar con la polémica? Evidentemente. Pero en la mayoría de las veces la polémica es porque no se conoce todavía bien el funcionamiento del VAR. La famosa jugada de Suárez si era falta al arquero en el gol que dio la vuelta al mundo, esa jugada no es de VAR. Porque no es un error flagrante y el VAR solo entra en errores flagrantes. Cuando una jugada hay que verla desde siete ángulos, eso demuestra que no de VAR”.

Los números de audiencia y los espectadores

“Este año en España vamos a superar los 15 millones de personas asistiendo a los estadios. Vamos a tener un récord. Hemos crecido en los últimos cinco años un 20% más. A pesar de todos lo que dicen de los horarios… Pasamos de 12,5 millones a 15 millones”, señaló Tebas. “Sumada las audiencias de todo lo del año en todo el mundo llegamos a 3.000 millones de espectadores”, agregó.

Inteligencia artificial para fijar partidos

El presidente de La Liga contó sobre la novedad tecnológica que incorporaron en diciembre pasado, que consiste en la incorporación de la inteligencia artificial para fijar los horarios de los partidos. “Tenemos en La Liga seis matemáticos y seis ingenieros trabajando desde hace más de un año. Y los horarios los estamos poniendo desde diciembre con una forma de inteligencia artificial. Tenemos en nuestra base de datos las asistencias a los estadios de los últimos 10 años y las audiencias, solo de España, de los últimos cinco años en TV de pago”.

“Cuando queda un mes para sacar los horarios le decimos a la máquina ‘dinos cuál sería el mejor horario para que vaya más gente a los estadios y más gente nos vea en la TV de pago’. Y lo determina con un error de 3%. Tiene 27 variables diferentes para crear el algoritmo final”, agrego sobre el sistema que es único en el mundo y que incluso anticipa cómo va a dar el sol a la hora de los partidos.

La Liga es una industria

Para Tebas, La Liga de España no es un negocio y sí es una industria porque “reparte riquezas”. Al respecto contó los números que arrojó un informe reciente solicitado a Price Water House sobre qué importante es el fútbol profesional para la industria española. “Es el 1,37% del PBI español. Genera más de 150.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Y pagamos al sistema impositivo 1.314 millones de euros. Hace cinco años estábamos todos quebrados. Ahora pagamos todo lo que debíamos”, señaló.

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) no son la solución

“Si la gente se piensa que con las SAD se van a solucionar los problemas económicos de su máxima competición, se equivoca”, expresó Tebas. “En España se equivocaron. La solución al problema económico es el control económico, da lo mismo que sea club, asociación civil o SAD... Si no hay control económico, todas arruinadas, como pasó en España”.