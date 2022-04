Para Sanguinetti las propuestas económicas del FA son "una fantasía de Alicia en el País de las Maravillas"

El expresidente de la República y actual secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo que las medidas económicas propuestas por el Frente Amplio para combatir el aumento de la inflación son "una fantasía de Alicia en el País de las Maravillas", en su columna del Correo de los Viernes.

Sanguinetti explicó su postura basado en la explicación del Frente Amplio: "Ella se basa en la constatación, feliz constatación, de que la economía del país ha crecido un 1,5% más si se comparan el segundo semestre de 2019 y el de 2021. Afirman entonces que los trabajadores no han participado de esa expansión. Lo que es falso, porque es evidente la recuperación del empleo, prioridad excluyente hasta el año pasado", remarcó el político colorado.

"No soy economista, pero una simple mirada casera nos dice que la baja del IVA que se propone difícilmente tenga un costo menor a 50 millones de dólares y si congelamos el combustible hasta fin de año, a los valores de hoy, seguramente no bajemos de 200 millones y si duplicamos alegremente los beneficios del MIDES no sé a dónde nos vamos", expresó el expresidente en referencia a algunas de las medidas propuestas por el FA.

"Como dijo nuestro Presidente, hay que tener responsabilidad. Y el Frente Amplio la debería tener, porque ha gobernado 15 años, terminó con el país estancado y si aspira a retornar, tendría que entender también que mantener los equilibrios y rescatar la seguridad social es en beneficio de todos y mal de nadie", concluyó Sanguinetti.

El expresidente afirmó que es la coalición la que puede generar propuestas, y criticó las intenciones y la presentación de las propuestas de la oposición. "Un partido que acaba de hacer una oposición frontal al gobierno, llevando a referéndum popular su ley programática, ¿con qué lógica propone medidas, como si lo inspirara un espíritu constructivo? Solo podría tener algún viso de seriedad política si se acompañara con un estudio económico que permitiera visualizar su viabilidad".

A pesar de reconocer que "hay aún un retraso de salario real", Sanguinetti recordó que hay una "guerra europea de repercusiones universales", en referencia al conflicto entre Ucrania y Rusia, que llevó a una suba de los precios de los alimentos y los combustibles que han causado una inflación "que ha llegado a valores impensables en las economías desarrolladas".

En este punto, aseguró que el gobierno actuó con "sensibilidad de respuesta", y sus medidas de aumentos de salarios públicos y pasividades llevarán a una carga fiscal de "aproximadamente 170 millones de dólares", que valoró es "solo posible de pagar justamente porque la economía creció". "Y creció por una política económica seria, bien distinta a la de Argentina que tanto enamoraba al Frente", soslayó el colorado.