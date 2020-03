Parásitos, la película ganadora del Oscar, ya se puede ver por streaming en Uruguay

Parásitos, la historia de Bong Joon-ho que se llevó cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor película, es uno de los títulos de la temporada. Luego de su paso por las salas comerciales en Uruguay entre los meses de enero y febrero, la película ya puede alquilarse para poder ver por streaming en estos días de aislamiento social.

Hasta el momento, el largometraje se encuentra disponible en la plataforma digital de Nuevo Siglo, NSNOW. En algunos países del mundo también está disponible en Netflix, pero hasta el momento el gigante del streaming no confirmó su fecha de estreno para la plataforma en Latinoamérica, ni si efectivamente llegará a estas latitudes bajo el estandarte de la "N" roja.

La película es un retrato de la diferencia y la lucha de clases en Corea del Sur, una comedia negra que navega también por el drama. Parásitos, hizo que el mundo entero pusiera foco en el cine asiático por primera vez en mucho tiempo.

Será una serie

La historia de Joon-ho, pensada para la pantalla grande, se transformará en una serie de televisión de la mano de HBO. La cadena adquirió los derechos de la película y le propuso a Bong la transformación; el director accedió y, según comentó, tiene sus razones. Las razones, claro, contienen spoilers, así que si no viste la película no leas el siguiente párrafo.

"Cuando el ama de llaves original regresa en la noche, vemos que algo le sucedió en la cara. Incluso su marido le pregunta sobre eso, pero ella no responde", explicó Bong en una entrevista con el medio The Wrap. "Tengo una historia para contar sobre eso y, además, ¿cómo es que ella sabe de la existencia del búnker? ¿Qué relación tuvo ella con el arquitecto de la casa para saber que estaba debajo de la cocina? Son todos relatos que he ido almacenando. Con la serie creo que voy a ser capaz de crear una suerte de película expandida de alta calidad", aseguró el director surcoreano.