Partido Digital no logró los votos para proclamar fórmula presidencial

La convención del Partido Digital no logró los 251 votos necesarios para proclamar a la fórmula presidencial integrada por Daniel Goldman y Diego Ruete.

En la convención que se reunió este sábado en el Club Banco Hipotecario, la fórmula obtuvo 221 votos. Ahora deberá volver a ser convocada en este semana y de no alcanzar los votos, la fórmula presidencial no podría participar en el ciclo electoral de octubre.

Uno de los fundadores del partido, Justin Graside, quien no pudo ser el candidato a la Presidencia por no llegar a los 35 años que exige la Constitución, escribió en Instagram: "Es genial que 221 personas estuvieron ahí, varios que vinieron del interior, para decir presente por el Partido Digital... Aún no fue suficiente".

Graside contó que cuando comunicó que no llegaron a los votos necesarios no pudo evitar transmitir la amargura ante lo cual recibió numerosos mensajes de apoyo. "El Partido Digital es de ellos, de nosotros, de todos los que quieren que esto siga. Escribo con tanta amargura y a la vez emocionado por cada mensaje de aliento, pero si tiene que costar el doble y teneos que pasar raspando que así sea. Acá no se afloja y mientras haya chances vamos a pelear por lo que creemos", dijo.

En la elección interna de junio el Partido Digital obtuvo 595 votos, 95 más de los 500 necesarios para poder competir en octubre.