Partidos intentaron sacar una declaración de “unidad” por la pandemia pero no lograron acordar el texto

Desde mediados de Semana Santa algunos diputados vienen conversando sobre la necesidad de bajar la confrontación política en el marco de la pandemia. El presidente de la cámara y diputado frenteamplista, Alfredo Fratti, y el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, intentaron pasar un mensaje en ese sentido el pasado lunes.

"No es que se nos ocurre combatir o reducir la polarización. Para reducir el contagio no solo hay que reducir la movilidad, el Parlamento también puede bajar un mensaje para reducir la polarización", indicó Goñi en una entrevista conjunta con Fratti realizada por Telenoche.

El diputado frenteamplista dijo en esa entrevista, además, que se iba a acostar “soñando con que mañana (por este martes)” la Cámara de Diputados votara una declaración “por unanimidad o con el respaldo de la absoluta mayoría” de los legisladores.

Sin embargo, el sueño de Fratti no se concretó. Los partidos no lograron ponerse de acuerdo sobre el tema y luego de varios intercambios –y de dos sesiones del plenario entre martes y miércoles- la declaración fue postergada.

Se trataba de un texto genérico que exhortaba a extremar los cuidados, a que la gente se vacune y reconocía el esfuerzo de los uruguayos durante la pandemia, según las distintas versiones del texto a las que tuvo acceso El Observador. Sin embargo, un punto fue el elemento de discordia que no pudo ser subsanado, según comentaron distintos legisladores.

"La disposición para abrir un espacio de diálogo con representaciones del colectivo médico en el marco de la comisión de Salud de la Cámara para seguir ayudando a superar esta grave crisis que afecta a nuestro país, la región y el mundo entero. En esa misma línea de diálogo, convocaremos a las cámaras empresariales y a la representación sindical del PIT CNT, para que en el marco de las comisiones correspondientes, se analicen todos juntos, analizar medidas de consenso nacional, en torno para contribuir a superar a la difícil situación que atraviesa toda nuestra sociedad”, decía el texto original propuesto por el Frente Amplio al que accedió El Observador.

Leonardo Carreño

Alfredo Fratti asumió como presidente de la cámara este año

Pero en el oficialismo entendieron que llamar a este tipo de diálogo era repetir tareas que ya se estaban realizando en otros ámbitos como el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Senadores con la creación de la comisión especial de seguimiento de la pandemia y además entendían que no era necesario mencionar organizaciones específicas como el PIT-CNT. “El espíritu del comunicado era otro. Era sobre seguir trabajando y generar herramientas virtuales”, cuestionó el diputado y coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, Martín Sodano.

“No es fácil. Tuvimos toda la intención pero tal como se presentó no va a salir. Hice el esfuerzo de escuchar a todos, pero no logramos acordar”, dijo Fratti a El Observador.

En la reunión de coordinadores previo a la sesión de este miércoles, los representantes de los distintos partidos continuaron negociando sin llegar a un acuerdo y los intercambios se trasladaron al plenario de la cámara. Mientras se desarrollaba la sesión los representantes partidarios continuaron negociando para tratar de llegar a un acuerdo que no fue posible este miércoles y la declaración quedó postergada.

“Si no sale hoy yo creo que no tiene mucho sentido”, había dicho Fratti más temprano.

En el Partido Nacional cayeron mal dos intervenciones de diputados frenteamplistas de esta semana y eso complicó las negociaciones. Por un lado, el pedido de renuncia del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, por parte del diputado frenteamplista Felipe Carballo. Por otro, la intervención del diputado Daniel Caggiani (MPP) en la sesión de este martes en la que cuestionó al presidente Luis Lacalle.

“Mientras la situación era controlable nos acalambraron a conferencias de prensa. Hacían conferencias de prensa hasta para anunciar que iban a convocar una conferencia de prensa. ¿Y ahora? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el presidente?”, dijo este martes.

Leonardo Carreño

Rodrigo Goñi fue quien participó de las negociaciones por el Partido Nacional

“Si el presidente de la Cámara propone 'bajar el tono a la discusión política', lo que nos parece adecuado y necesario, no puede salir en paralelo un diputado de su partido a pedir la renuncia de un ministro, o un diputado de su mismo sector político, a decir en sala que hay un gobierno o un presidente ausente”, dijo en diálogo con El Observador el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Carlos Varela, dijo que no se pudo llegar a un acuerdo y reconoció que había sectores en el Frente Amplio que no estaban de acuerdo en sacar una declaración de este tipo. “Hubo temas de redacción pero también hay que reconocer que en el Frente Amplio había dudas sobre este tipo de declaración”, explicó a El Observador. De todos modos, le quitó importancia y dijo que no se trata de un tema de “vida o muerte”.

Lo que inició como un gesto para intentar bajar la confrontación entre el oficialismo y la oposición terminó generando nuevas diferencias y los distintos partidos políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre una declaración acerca de la pandemia.