Pasajero del Copsa accidentado: "Nunca me había pasado de estar en un ómnibus que fuera tan rápido y sentirme tan desprotegido"

En el accidente de un ómnibus de Copsa ocurrido el jueves en el kilómetro 93 de la ruta Interbalnearia que causó la muerte de una adolescente de 15 años, hubo pasajeros que resultaron ilesos, pero se encuentran "shockeados".

Un pasajero, de nombre Felipe, contó su experiencia. "Fue muy shockeante, recién hoy estoy más tranquilo después de muchos calmantes. Las imágenes fueron muy fuertes. Toda la escena en general fue catastrófica", dijo a Subrayado.

Felipe contó cronológicamente cómo se dio el trayecto. "Al principio me subí y estaba todo bien, yo estaba en el asiento 28 y en realidad lo que pasó fue que me dormí y después me levanté para mandarle la ubicación a mi prima para mostrarle cómo estaba llegando. Y ahí cuando me desperté me di cuenta de que el ómnibus estaba yendo demasiado rápido", detalló.

"Nunca me había pasado de estar en un ómnibus que fuera tan rápido y sentirme tan desprotegido", recordó. Dijo que el coche "se tambaleaba" y "tres o cuatro minutos después" ocurrió el accidente, aseguró.

"Me acuerdo cuando nos dirigimos a la banquina. Y me acuerdo también el momento en el que, no sé si fue rodando, pasamos al otro lado, y de estar abalanzándome sobre otros asientos. Yo por suerte fui muy consciente de todos los golpes y en cada golpe me recordaba a mí mismo que estaba bien. Cuando por fin se terminó, me toqué el cuerpo y sentí que estaba como muy caliente, pero estaba bien", recordó.

Ahí Felipe contó que comenzaron los "gritos, los llantos y los pedidos de ayuda". "Lo primero que pensé fue en que estaba bien y después en la persona que tenía al lado que tenía la mano aplastada por un tipo de fierro. Intenté ayudar pero hasta que no llegaron los bomberos con un gato no lo pudieron sacar", detalló.

"Fue eterno y muy corto al mismo tiempo. La caída no podía creer lo que fue. Cuando vi todo el recorrido que hicimos, que caímos a la banquina, que no chocamos a ningún auto en el medio, eso fue muy largo. Pero después la salida se fue haciendo más rápida, habían muchas cosas pasando al mismo tiempo. Una madre con cinco hijos, una pareja de adultos mayores, como que (pasaba) todo al mismo tiempo", agregó.

A su vez, Felipe contó cómo logró salir del ómnibus. "Los vidrios de atrás estaban rotos, entonces me incorporé de a poco y pude salir arrastrándome hacia afuera".