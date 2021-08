Pasaron Cosas UY: un viaje al pasado reciente uruguayo en YouTube

Como cápsulas del tiempo audiovisuales, durante el último mes han aparecido en YouTube una serie de videos que repasan, cada uno, un año de la historia reciente uruguaya. Confeccionados con imágenes de archivo, música, escaneos de diarios de la época y apenas algunos datos escritos como complemento al material audiovisual, los videos del canal Pasaron cosas dan un vistazo general a los eventos sociales, culturales, políticos y deportivos ocurridos entre 1984 y 1995.

Detrás de estos videos está Gustavo Signorele, que comenzó a publicar los videos en julio, inspirado por la obra del argentino Néstor Montalbano.

Este cineasta argentino, responsable de programas de humor míticos de la televisión de ese país como Cha cha cha y Todo por dos pesos, y de películas como Pájaros volando y No llores por mi, Inglaterra, publicó en YouTube una serie de resúmenes anuales de los acontecimientos clave de Argentina que se convirtieron en un fenómeno en la plataforma.

Signorele los vio y le gustó el formato. Sintió que los videos reflejaban la idiosincrasia argentina, a la que conocía de cerca por haber vivido ocho años en ese país. Empezó a buscar si en Uruguay se había hecho algo similar, o si había trabajo con material de archivo, y no encontró nada. Y decidió hacerlo él.

La elección de la época que abarcan los resúmenes está vinculada con su propia vida, y también con una cuestión práctica: es difícil encontrar archivo audiovisual abundante de épocas anteriores.

Por otra parte, esa es la época en la que él fue niño y adolescente, por lo que los videos también hay una intención de regresar a sus años formativos, pero con la perspectiva adulta. “No lo hice con una intención nostálgica”, contó a El Observador. “Fue más bien para reconstruir la historia reciente para mí. Darle sentido a ese tiempo. No es que crea que todo tiempo pasado fue mejor”, explicó.

Signorele tenía pensado empezar el repaso histórico con el año 1985, con la salida de la dictadura y el regreso a la democracia como puntapié inicial. Pero se dio cuenta de que 1984 era un año clave, con el camino rumbo a las primeras elecciones democráticas en más de una década, agitación social y un país que de a poco empezaba a perder el miedo y a manifestarse públicamente nuevamente. Así que el primer video es de ese año, aunque incluye también una mirada a los últimos meses de 1983.

El final, en tanto, será en 1995 (al menos en principio), con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente por segunda vez, cerrando así el círculo con el comienzo de los resúmenes.

El proceso

El primer paso de Signorele al empezar con Pasaron Cosas fue ir a la biblioteca del Palacio Legislativo y sumergirse en el archivo de diarios y semanarios que allí se conserva. Con eso “reconstruyó” los principales temas de cada año, y cómo fueron avanzando, para pintarse un panorama que complementara los recuerdos que tenía. “Me acordaba de cosas sueltas, el surgimiento del rock nacional y el primer Montevideo Rock, el limonazo de Venancio Ramos en el partido contra Chile en 1983. Los diarios me ayudaron a terminar de elegir los temas que iba a incluir, y con eso salí a buscar material audiovisual”.

Ese proceso no fue tan sencillo. Para ser un país que mira con frecuencia a su propio pasado, en Uruguay no abunda el archivo. “Hay algunas cosas en YouTube y en los archivos de las agencias internacionales, como Associated Press o una agencia rusa, y de Televisión Española. Hay muy poco de los canales de televisión locales, por ejemplo, que reusaban las cintas viejas, entonces mucho se perdió. Se depende más de impulsos individuales, de gente que digitalizó y subió a internet videos viejos”, comentó el responsable del canal.

Además de los repasos por las discusiones políticas del momento, por los torneos de fútbol y básquetbol más importantes, las movilizaciones y hasta algunos hechos internacionales que repercutieron en el país, Signorele dedica una porción de sus videos a la música y al concurso de Carnaval. “Me tuve que contener con el Carnaval”, comentó con una risa. Su propio fanatismo por esa actividad se sumó a que junto con el fútbol, son de los rubros con mayor disponibilidad de material. “La propuesta es que sea una historia cultural, entonces tiene que haber política, pero también arte y cultura”, justificó.

Cada video lleva un promedio de tres meses de trabajo. Una actividad que Signorele realiza simplemente para “que le llegue al que le interesa”, y no con una intención económica, ya que el canal no está monetizado y no recibe ningún tipo de ingreso.

En contraste con su inspiración argentina, el youtuber uruguayo se diferencia así: “mis videos son más austeros, más largos y más densos en contenido”.

Solo para atrás

Otra diferencia al respecto de los videos de Montalbano es que el relato se plantea como si el video se hubiera hecho en ese momento, y los eventos no se juzgan con la ventaja de verlos con tres o cuatro décadas de por medio, conociendo los desenlaces y el futuro de los involucrados, que en varios casos siguen siendo figuras activas en la actualidad.

“Solo puedo ir para atrás. Ese es mi planteo, sobre todo al momento de repasar lo político. Yo tengo mis ideas, soy un ser político, pero no puedo juzgar con los ojos de hoy”, apuntó Signorele. “Trato de mantener la objetividad, aunque hay cosas con las que es difícil. En la salida de la dictadura es complicado no pararse del lado demócrata, y me costó mucho hacerlo con la votación por la ley de caducidad de 1989. Yo ahí tenía 10 años y ya tenía alguna noción de lo que estaba pasando, en mi casa y en mi entorno se votaba verde y yo tenía la percepción de que iba a arrasar, y no pasó”.

Entre las cuentas pendientes a nivel de material están algunas visitas presidenciales que Uruguay recibió, como la del mandatario francés François Mitterrand –que llegó a Montevideo en el Concorde, la única vez que la aeronave supersónica tocó suelo uruguayo– y las cadenas presidenciales que eran habituales en las décadas de 1980 y 1990. “Eran un punto neurálgico de la comunicación política en ese momento”, consideró Signorele. “Eran menos medios por los que comunicar, entonces eran centrales. Quería poner, por ejemplo, la cadena en la que Sanguinetti dijo que nunca había perdido una huelga, una frase célebre que después, viendo los diarios de ese momento, descubrí que no había dicho eso tal cual, lo que refleja también la deformación en las memorias que guardamos y en cómo se recuerdan algunas cosas que en realidad no pasaron”.

Para el autor, el proceso de realizar estos videos fue removedor, y considera que mientras para un público más joven es un vistazo a un pasado que no vivieron con la perspectiva de ese momento, para los mayores tiene un toque más personal.

“Cuando terminé los primeros videos se los mostré a mi madre, sin decirle que los había hecho yo. Y al rato me dijo que no podía parar de llorar. Para una cierta generación que vivió eso, los videos los tocan. Y por ahí, para el que no domina tanto la tecnología o el que se mete a buscar en YouTube, significa volver a ver cosas que quizás no habían vuelto a ver desde la primera vez que pasaron”, consideró Signorele, que ahora trabaja en el video de 1990, que se publicará en setiembre.