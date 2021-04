Pascua: los obispos invitan a confiar en Jesús y vacunarse

Como cada Semana Santa, los obispos de Uruguay dedican unas palabras a los fieles de sus diócesis con motivo de la Pascua que se celebra en la noche del sábado con la Vigilia Pascual y el domingo en el que los cristianos celebran la resurrección de Cristo. El mensaje de 2021, por segundo año consecutivo, está marcado por la pandemia. Aunque este año las celebraciones han podido ser presenciales, a excepción de cinco departamentos donde se han suspendido a pedidos de los intendentes, los pastores de la iglesia piden confiar en Jesús y acompañar a los que sufren.

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, señaló: “En este año tan especial, en esta pascua de dolor y de angustia pero siempre de esperanza, donde sentimos el dolor personal o de gente amiga enferma, de gente querida que ha fallecido, con este enemigo invisible, experimentamos más que nunca a la necesidad de confiar en el Señor que vence al pecado y a la muerte y nos da vida”. En su mensaje, grabado en la fortaleza del Cerro de Montevideo, Sturla pidió que “la luz de Cristo disipe todas nuestras tinieblas y de un modo especial este año”.

El obispo de Salto y presidente de la Conferencia Episcopal, Arturo Fajardo, afirmó: “En tiempo de distanciamiento social ¡qué bueno que sepamos que el Señor está con nosotros siempre!, y que ha venido a nuestro encuentro hasta en lo menos humano, la muerte”. “Es tiempo de quedarnos más en casa pero, a pesar de la distancia, de sentirnos unidos porque somos familia cristiana... El cristianismo es antes que nada un encuentro, un acontecimiento de Vida, no es una moral ni una ideología. Vivamos el encuentro del Señor allí donde nos toca y donde podemos, vivámoslo en las situaciones concretas”, invitó.

Por su parte, el obispo de Mercedes, Carlos Collazzi, recordó lo que escribió el papa Francisco al iniciar su Pontificado en la encíclica La alegría del Evangelio: “Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencia, crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible (...) Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo”.

"¡Esa fuerza de la Resurrección la experimentamos juntos!", escribió Collazzi, que concluyó su mensaje invitando a vacunarse, y con un especial saludo a todos los afectados directamente por la pandemia y a los trabajadores de la salud.

Por último, el obispo de Tacuarembó Pedro Wolcan, invitó a “hacerse cercanos” de los más golpeados “en esta bendita tierra del Uruguay profundo”. “Ninguno ha de sentirse indiferente y todos somos tocados por lo vivido personalmente o por la situación del prójimo”, dijo.

Wolcan pidió que el anuncio de la Resurrección, “resuene con fuerza” en los corazones para fortalecer. “La propia situación de vida que tenemos al presente es una invitación para volver a Él, para descubrirlo cercano y en medio nuestro. Como pueblo Suyo, compartiendo con todos la vida y lo que ella conlleva; sus preocupaciones y esperanzas; las de nuestras comunidades, la de tantos hermanos nuestros, busquemos descubrir e interpretar las señales de Dios en medio de los acontecimientos que marcan nuestros días y aprendamos a mirar con Dios este tiempo”, concluyó.