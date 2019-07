Pedro Sánchez insiste en rechazar la entrada en el Gobierno del líder de Podemos

El presidente el Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, insistió este jueves en rechazar la entrada en el Ejecutivo de Pablo Iglesias, líder de la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP).



La presencia de Iglesias en el futuro Gobierno se ha definido en los últimos días como el principal obstáculo para la investidura de Sánchez para un nuevo mandato, bloqueada durante casi tres meses desde las elecciones legislativas del 26 de abril pasado.



Un Ejecutivo con Iglesias "no funcionaría" y "estaría paralizado por las propias contradicciones internas de ese Gobierno", dijo Sánchez en una entrevista con la Sexta TV.



El líder socialista español reconoció que la presencia de Iglesias en el Gobierno es el "principal escollo" para lograr el apoyo de UP de cara al proceso de investidura que comenzará el próximo lunes, día 22, en el Congreso de los Diputados.



La primera votación tendrá lugar el martes 23, y si Sánchez no obtiene una mayoría absoluta, habría una segunda el jueves 25, en la que bastaría con una mayoría simple.



El Partido Socialista (PSOE) ganó las elecciones de abril, con 123 diputados, pero lejos de la mayoría absoluta (176), por lo que necesita el apoyo de UP (42 legisladores) y de otros partidos menores para refrendar a Sánchez.



Sin embargo, casi tres meses de discusiones no han logrado superar el punto fundamental, el objetivo de Iglesias de formar un gobierno de coalición con él dentro del Ejecutivo.



La portavoz de UP, Noelia Vera, aseguró hoy que la negociación puede retomarse antes del lunes si Sánchez les llama para otra reunión.

Fuente: EFE