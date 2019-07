Peligra la oferta de bolsas compostables o biodegradables, advierten fabricantes

Era 28 de abril, faltaban 63 días para que entrara en vigencia la Ley para el Uso Sustentable de Bolsas Plásticas, y Eduardo González, uno de los productores, ya lo advertía: "No va a haber materia prima para elaborar estas bolsas. Hay gente que está encargando el material, pero la reposición demora meses". González, que ese día recorrió una de las fábricas junto a El Observador, se refería al material compostable o biodegradable que las empresas están obligadas a usar para producir bolsas, a partir de la norma 19.655.

González es el dueño de Noreste Bolsas, una empresa que entre otras cosas se dedica a la producción y venta de bolsas para comercios medianos y pequeños. Aunque él y su socio, Fernando Sommaruga, no tenían pensado producir las bolsas camiseta que el gobierno exige a los comercios, finalmente decidieron hacerlo. No obstante, cuando le encargaron el material compostable a su proveedor, él les dijo que no le quedaba. Había pagado por adelantado un contenedor traído del exterior, pero aún no había llegado al país.

Es similar la situación en que se encuentra Enrique Caillabet, el dueño de Greenpacto, una empresa que terceriza la producción de bolsas a través de la fábrica Kumeny. Caillabet expresó que aunque todavía tiene stock de bolsas, quienes están en el rubro comentan que en breve el material va a escasear. Según dijo, el costo de la importación de la materia prima es muy elevado y los proveedores, teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) anunció que el uso de bolsas se redujo 80% desde que impulsó la normativa, no quieren endeudarse sin certezas.

Aun así, la Asociación de Fabricantes y Recicladores de Bolsas Plásticas (Arpu) calcula que la demanda va a crecer. Según Sommaruga, que preside la agrupación, la falta de oferta —por un lado— se explica a partir de la carencia de materia prima. El material compostable o biodegradable no se produce en Uruguay, por lo que los fabricantes tienen que importarlo desde Alemania, Holanda o Italia a US$ 4,60 el kilo, un costo bastante superior a los US$ 1,40 que vale el kilo de plástico convencional.

La falta de materia prima también afecta a los importadores, que en su mayoría compran a fabricantes brasileños, porque ellos tampoco producen este material y tienen que importarlo, según el presidente de Arpu.

Por otro lado, Sommaruga indicó que la poca oferta de las nuevas bolsas plásticas se debe a que muchas empresas no pudieron reconvertirse luego de que entrara en vigencia la Ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas, por lo costosa que es la maquinaria necesaria. Actualmente, entre la industria nacional, los importadores y quienes tercerizan la producción, hay cerca de 15 empresas que pueden ofrecer las bolsas compostables o biodegradables.

Representantes de Arpu fueron a la comisión de Medio Ambiente del Senado la semana pasada, a propósito del proyecto de ley sobre gestión integral de residuos, que está siendo discutido. Allí, Miguel Bertoreli, uno de los integrantes del grupo, sostuvo que a partir de la nueva normativa tuvo que reducir a la mitad el personal de su fábrica y planteó que las máquinas requeridas para la producción "son de mucho valor", según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

El Observador intentó comunicarse con representantes de la Dinama, pero no respondieron los mensajes y llamadas. Sommaruga afirmó que los jerarcas le transmitieron que la falta de oferta se debe a que los comerciantes esperaron hasta último momento para encargar las bolsas. El presidente de Arpu reconoció que esta es "parte" de la explicación, pero cree que las otras razones que dio a El Observador tienen mayor peso.

La calidad de las bolsas

Desde que las bolsas de material biodegradable o compostable empezaron a ser vendidas en los comercios, muchos compradores se quejan de la calidad de las bolsas, que no son lo suficientemente fuertes para contener elementos de poco peso. Sommaruga aseguró que los comercios, que tienen que vender las bolsas a $ 4, compran las más económicas. Por eso, los fabricantes están haciéndolas "en el límite hacia abajo" en lo que a calidad refiere, para abaratar los costos.

A su vez, el presidente de Arpu indicó que la bolsa compostable o biodegradable de mejor calidad tiene un precio tres veces superior a la mejor bolsa de plástico convencional.