Peluffo: “Me rompe las pelotas que me digan que tengo que bajar del escenario”

“Siempre me rompe las pelotas que me digan que me tengo que bajar del escenario. Las pelotas”. Esa fue una de las últimas frases que el líder de Buitres Gabriel Peluffo pronunció el sábado por la noche antes que la banda terminaba de actuar en el festival musical de Cosquín Rock en Parque Roosvelt.

En las últimas horas se viralizaron videos en las redes sociales que muestran al cantante muy molesto durante el show. ¿Qué fue lo que pasó? En diálogo con El Observador, Peluffo dijo que la banda subió a tocar en hora como estaba previsto en la programación, pero un problema técnico propio retrasó en 20 minutos el comienzo del show.

“Nos subimos a tocar en hora, pero tuvimos un problema técnico nosotros. No fue responsable la producción ni la organización de Cosquín, afirmó.

“Subimos pensando que íbamos a hacer el show como estaba previsto. Sin embargo en determinado momento nos enteramos que teníamos que terminar y ahí es cuando yo reacciono. Me calenté mucho y hablé en términos que no correspondían. (…) Lo lamento mucho. No tendría que haberlo hecho”, añadió el artista.

Imaginate que a una banda de más de 30 años de trayectoria la hagan subir a tocar 20 minutos tarde y encima les de la cara de QUERER BAJARLA DEL ESCENARIO porque se pasó la hora. No tienen vergüenza. pic.twitter.com/lP6Y2rFDUG — Angelo tp (@Angelotp6) October 6, 2019

Las bandas anteriores habían tocado por espacio de una hora. Peluffo dijo que Buitres actuó más de ese tiempo y que como eran la banda que cerraba la noche pensaron que podían extenderse. “Esa tal vez fue nuestra equivocación. (…) Nos sublevó el hecho de pensar que nos querían bajar y en realidad nos estaban marcando que estábamos muy pasado de tiempo”, contó.

El artista destacó la organización del festival y el diálogo en buenos términos que tuvo luego con la producción del espectáculo, por encima de las visiones diferentes sobre el tema. “En ningún momento hubo nada para reprocharse de ningún de las dos partes”, finalizó.