Penadés: "Está todo mucho mejor que cuando gobernaba el Frente Amplio"

"Siempre hay un herrerista defendiendo al gobierno de Lacalle Pou", dijo este sábado el senador Gustavo Penadés, presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional y del Congreso Nacional del Herrerismo, al comenzar su discurso. La frase marca el tono del encuentro, en el que se insistió en la unidad del sector y la necesidad de "salir a la cancha" a militar los logros del gobierno en un país "dividido en mitades" con la mirada puesta en las elecciones de 2024.

"Hoy quedan menos días para el cambio de gobierno de lo que quedaba el 1º de marzo de 2020. Hoy estamos a la mitad de la gestión de gobierno del presidente Lacalle Pou y esa mitad de gobierno hace que empecemos a poder conversar sobre cosas que se han hecho en el ámbito parlamentario, en el ámbito del gobierno, que van marcando la impronta de un gobierno que no tiene complejos para plantearle al país los desafíos que tiene que enfrentar", sostuvo el legislador.

Penadés se refirió a los desafíos que enfrentó el gobierno nacionalista al comienzo del período: la aprobación de la Ley de Urgente Consideración y el referéndum revocatorio que se impulsó desde la oposición. "Gracias al trabajo de todos nosotros, a una militancia en todo el territorio nacional, nos permitió demostrar que el gobierno del presidente Lacalle Pou recibía el apoyo de la mayoría de la población para que la Ley de Urgente Consideración se mantuviese vigente y con la vigencia de esa ley un claro mensaje: 'Gobierne, presidente; nosotros seguimos respaldando la acción de su gobierno'".

El senador también incluyó en su discurso una lectura que no puede "desatender" con respecto a "las diferencias" dentro de la sociedad uruguaya: "El Uruguay, no es novedad, está partido en casi que dos mitades iguales y nosotros con la idea de integrar, sumar, entender que se tiene que hacer todo bien, porque las diferencias que hay pueden darse vuelta y nos puede llegar a tocar perder".

También se refirió a la gestión de la pandemia de coronavirus, en lo que definió como "una política como no se recordaba otra, que es tomada como ejemplo en el mundo entero" pero consideró que hubo "momentos en los que las fuerzas de la oscuridad permanentemente intentaron atentar contra la política que llevó adelante el gobierno".

"No todo está bien, pero todo está muchísimo mejor", aseguró Penadés. Y animó a todos los asistentes del congreso a comunicarlo en sus ámbitos de trabajo e incluso a través de las redes sociales.

El senador herrerista presentó se refirió en su análisis a algunos asuntos a los que apunta el Frente Amplio: "Hoy no hay carestía, hoy la pobreza ha caído a tasas menores que el año 2019. Hoy la tasa de desempleo se encuentra por debajo de la que se encontraba en la mitad del gobierno del presidente (Tabaré) Vázquez en su segunda presidencia, hoy hay más gente trabajando que en 2017".

También habló sobre la proyección de recuperación salarial, que para 2024 "no solamente se haya logrado la recuperación salarial sino además obtener algunos puntos de mejora en el salario de todos los uruguayos".

"Estamos viendo una economía que va creciendo por un gobierno que está haciendo bien las cosas", aseguró.

Posteriormente se refirió a las políticas sociales impulsadas desde el gobierno: "Se ha batido récord de asistencia", sostuvo. El legislador apuntó a que el gobierno nacional ha incorporado "políticas sociales que tienen como objeto no tener una población cautiva en la pobreza, sino a una población a la que se le ayude a salir de la pobreza".

"El gran desafío que tenemos por delante nosotros, la fuerza del gobierno, es esencialmente salir a decir todas estas cosas permanentemente", insistió.

"No todo está bien, pero está mucho mejor que cundo empezó la pandemia y también está todo mucho mejor que cuando gobernaba el Frente Amplio", aseguró Penadés.

"Poner el acelerador a fondo": políticas de vivienda

Fue en el punto referido a la vivienda que Penadés hizo una diferencia. Es aquí, dijo, donde hay que "poner al acelerador a fondo".

"Tenemos que reconocer que la velocidad ha sido más lenta de la que nos hubiera gustado. Este es un sector en el que tenemos que poner el acelerador a fondo, en la erradicación de asentamientos, en la construcción de viviendas dignas, en un presupuesto de US$ 240 millones; porque increíblemente la plata está. La plata no es el problema, aquí tenemos que preocuparnos de insistir, estar, trabajar conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda, porque es aquí donde tenemos mucho para hacer", dijo el legislador en referencia al ministerio encabezado por la cabildante Irene Moreira.

El legislador se centró en la problemática de los asentamientos irregulares en todo el territorio nacional.

"Hay asentamientos en todo el país, lo bueno del interior es que como se le transfirió la gestión de la regularización a los gobiernos departamentales, donde existen intendencias del Partido Nacional y la del Partido Colorado estamos seguros que esto se va a hacer rápidamente (...) La gran incógnita la tenemos en Montevideo y Canelones, en donde vive la mayoría del país y donde lamentablemente por ahora no gobernamos, pero que seguramente vamos a estar muy encima de las autoridades para que vayan a llevar adelante el plan de regularización que se necesita lo antes posible”.

Seguridad y "bailar con la más fea"

“Luis Alberto (Heber) no tuvo problema en bailar con la más fea y fue ministro del Interior”, dijo Penadés y reconoció el trabajo de Heber –que fue ministro de de Transporte y Obras Públicas hasta mayo de 2021– al frente de la cartera.

“¿Se iba a solucionar todo de un día para otro? ¿Pero cómo se piensa que se puede solucionar todo de un día para otro? Hay dos cosas que tenemos que resaltar y son muy herreristas las dos: voluntad y coraje”, valoró.

Si bien consideró que "se ha logrado una sensible disminución de la inseguridad", reconoció que "hay una complejidad enorme en el mundo del narcotráfico y la introducción de bandas brasileñas en el territorio nacional".

"Es un problema gravísimo que no se enfrenta tirando cifras pa' un lado y cifras pa' el otro. Se enfrenta con voluntad y con coraje", agregó.

Educación, presupuesto y "percepción"

En materia educativa, Penadés señaló que "se está haciendo mucho pero se tiene que hacer mucho más y se tiene que percibir mucho más lo que estamos haciendo". En este sentido, indicó que "las autoridades de educación tienen que iniciar un proceso de información a la población que permita que todo el mundo perciba lo que en materia educativa se esta haciendo, que es mucho”.

"Cambiar la matriz educativa de un país no se logra de un día para el otro", matizó el senador.

El legislador apuntó a las declaraciones del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, sobre la asignación de presupuesto para la casa de estudios en la Rendición de Cuentas. "No es verdad que la Universidad no reciba presupuesto. La Universidad recibió $ 85 millones más, $ 240 millones más en 2022, para el año que viene $ 330 millones más. El rector lamentablemente falta a la verdad. En todo caso tendría que decir que quiere más, pero no puede decir que el gobierno y los contribuyentes no le van a dar más a la universidad".

"Lo que podemos llegar a reclamar es honestidad a la hora del debate, porque a veces les cuesta mucho decir que se ha mejorado. ¿Qué no es suficiente? Por su puesto nada es suficiente, pero que se ha mejorado, se ha mejorado muchísimo, en una situación como la que estamos viviendo y sin haber aumentado un peso a la presión fiscal de la población", agregó.

Uruguay al mundo

El senador nacionalista sostuvo que hay una característica que define la actitud del gobierno en materia internacional: "coraje".

"El presidente Lacalle Pou no se amilanó ni un milímetro en defender los intereses de nuestro país", dijo Penadés y aclaró que "defender intereses comerciales es defender el trabajo de los uruguayos".

"Hay certeza de que tenemos argumentos para salir a defender al gobierno de coalición. No es hora de tibios, ahora hay que apretar el acelerador a fondo y es hora de que todo el mundo salga a la cancha a defender, a prepararse, a trabajar, para que el herrerismo siga siendo la fuerza del gobierno y el gobierno siga siendo un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional", concluyó el legislador.