Penadés tras informe del MSP sobre vacunas: "Lo científico está por encima de lo político"

Los legisladores de la coalición de gobierno respaldaron este martes la actuación del Ministerio de Salud Pública (MSP) respecto a la negociación con laboratorios privados para que la vacuna contra el coronavirus llegue al país. Las autoridades de la cartera, encabezada por Daniel Salinas, concurrieron este martes a la comisión de Salud del Senado a pedido del Frente Amplio, crítico con la gestión del gobierno y las demoras en empezar la vacunación.

Tras la comparecencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, el coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, sostuvo que en el tema de las vacunas "lo científico está por encima de lo político" y que cualquier decisión que tome el gobierno "vinculada a la adquisición" será consultada con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), la "comunidad científica" y la Universidad de la República, entre otros actores.

"La definición que dio el secretario de Presidencia (Álvaro Delgado) es que la adquisición no va a ser ni la más rápida ni la más barata, sino la más segura", agregó el senador blanco.

También insistió en que el MSP tiene "el más absoluto control de la situación", sabiendo que "la tasa de contagio y mortalidad estaba dentro de lo proyectado, que sigue siendo la más baja del mundo entero", dijo Penadés, según lo que informó en la comisión la cartera de Salud.

"Quienes han variado de posición recomendando mayor o menor movilidad no hemos sido nosotros", criticó el legislador.

Por su parte, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (partido al que pertenece Salinas), dijo en la conferencia de prensa que en la comisión se "evacuaron todas las dudas" y que el gobierno está "actuando con seriedad".

Respecto al plan de vacunación, que el Frente Amplio exigía conocer, Manini sostuvo que las negociaciones están avanzando sobre las "cláusulas de confidencialidad". "No se pueden dar datos concretos mientras tanto. Podemos decir que están muy avanzadas las negociaciones. No se puede decir ni qué plazos ni qué laboratorios", agregó, no obstante, el legislador cabildante.

"No se está trabajando al grito de una tribuna ni saliendo apresuradamente", señaló y dijo que como la aplicación no será obligatoria es "fundamental" que la población tenga "confianza" en el antídoto que se consiga.