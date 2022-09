Peñarol al borde del abismo: en bancarrota futbolística, castiga a los hinchas con la peor versión

Si había un partido que le podía lanzar un salvavidas a Peñarol en sus horas más críticas en esta temporada 2022, era el que la séptima fecha del Torneo Clausura le había presentado con Rentistas en el Campeón del Siglo.

Penúltimo en la tabla del año, con seis triunfos en 29 partidos, con 12 goles a favor y 55 en contra, casi condenado al descenso, el equipo del Cerrito de la Victoria se presentaba como trampolín para salir de los días grises y para el olvido que transcurre futbolísticamente bajo el mando de Leonardo Ramos.

Tenía a su frente el escenario perfecto para sobreponerse al incómodo lugar en el que lo dejó Nacional, tras la paliza clásica una semana atrás. Sin embargo, Peñarol sorprendió a sus hinchas al bajar un escalón más en su nivel futbolístico y padecer ante los dirigidos por Rodolfo Neme un partido que no cabía en los planes menos pesimistas.

El momento de Peñarol es crítico. El técnico, Leonardo Ramos manifestó su desilusión y no pudo disimular la vergüenza que le genera estar al frente de un equipo grande que se desempeñó con herramientas futbolísticas de uno chico.

El entrenador lleva seis partidos por el Clausura y lejos de encontrar el lugar para salir del fondo en el que estaba el equipo, siguió cargado peso a la mochila que lo lleva más abajo.

Tras el clásico, Ramos dejó en el banco todo el partido a Walter Gargano, y confió la mitad de la cancha a Rodrigo Saravia. También les dio la titularidad a Hernán Menosse por Agustín Da Silveira y a Ruben Bentancur por Ignacio Laquintana. Sin embargo, este domingo jugó tan mal durante los primeros 65 minutos, que por ningún lado se visualizó la remontada, como ocurrió en los últimos 25 minutos.

Los defensas Menosse y Rak pasaron mal con Luis Acevedo y Mathías Acuña, los laterales Aguirregaray y Juan Manuel Ramos no cruzaron la mitad de la cancha, y los delanteros no recibieron una pelota de gol hasta que el equipo reaccionó al final.

Solo pudo emparejar, hasta lograr el empate, con la actitud que hicieron despertar en el equipo los ingresos de Valentín Rodríguez, Nicolás Rossi e Ignacio Laquintana. Ese repunte se concretó más a corazón que a fútbol. Así llegaron los dos goles de Lucas Viatri.

La actitud de los futbolistas no fue suficiente para maquillar una pobre producción de un equipo que está desenfocado y que carga con una posición en la tabla que profundiza aún más su crisis.

El noveno puesto en el Clausura, en el que ya quedó sin chances de pelear por el título, y el sexto en la Anual a 19 puntos del puntero Nacional (que compromete su clasificación a la Copa Libertadores) devuelve la mejor representación de lo que es este Peñarol.

Incluso, peor que eso, es que Peñarol no tiene en este plantel argumentos para salir del pozo futbolístico en el que cayó. No tiene idea de juego. No tiene capacidad para volcar en el terreno algo que anime al hincha.

Lo que tiene por delante, con una fecha entre semana en la que visitará nada menos que a Liverpool el jueves, no alimenta esperanzas de nada, sino que incrementa las dudas en un plantel que necesita certezas para salir del fondo, cuando está al borde del abismo.