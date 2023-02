Peñarol juega ante Biguá otra final por evitar el descenso: mirá las posiciones y cómo se define el que baja

Se retoma este martes la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol con un duelo atrasado entre Peñarol y Biguá.

Los aurinegros necesitan ganar porque siguen en zona de descenso.

Biguá ya es primero de la fase regular y será el número 1 de los playoffs.

Los de Villa Biarritz ya no contarán con una de sus figuras, el estadounidense Victor Rudd, quien fue cortado por indisciplina y en su lugar llegó el ex Goes, David Nesbitt. También vuelve Santiago "Pepo" Vidal, ya recuperado de una distensión muscular.

El partido se jugará desde la hora 20.15 en cancha de Biguá. Las entradas se venden en Tickantel y habrá público visitante.

Así está la tabla de posiciones donde ya está descendido Olimpia.

Equipo PTS PJ PG PP GF GC DIF Máximo Mínimo Biguá (clasificado) 39 22 17 5 1996 1880 116 43 41 Hebraica Macabi (clasificado) 36 23 13 10 1951 1832 119 38 37 Malvín (clasificado) 36 24 12 12 2008 2006 2 36 36 Nacional 34 23 11 12 1844 1856 -12 36 35 Defensor Sporting 34 23 11 12 1820 1857 -37 36 35 Aguada* 33 23 14 9 1871 1802 69 35 34 Urupan 33 23 10 13 1848 1854 -6 35 35 Goes** 32 23 14 9 1868 1800 68 34 33 Trouville*** 32 23 10 13 1991 2076 -85 34 33 Urunday Universitario 32 23 9 14 1785 1801 -16 34 33 Larre Borges 32 23 9 14 1901 1960 -59 34 33 Peñarol**** 30 22 13 9 1772 1745 27 34 32 Olimpia (descendido) 29 23 6 17 1730 1914 -184 29 29 * Sufrió quita de 4 puntos ** Sufrió quita de 5 puntos *** Sufrió quinta de un punto **** Arrancó el torneo con -5 p.

El viernes se disputará la última fecha en la que el Consejo de Liga de la FUBB aceptó por unanimidad el pedido de Olimpia de no jugar su partido contra Urupan.

En esa última fecha se definirá quiénes serán los otros dos equipos clasificados a playoffs en forma directa.

Los cinco primeros van a playoffs para disputar cuartos de final.

Los ubicados del sexto al 11º lugar jugarán un play-in con ventaja deportiva (1-0) para los ubicados en mejor lugar de la tabla.

Los dos últimos bajan. Olimpia ya se fue a El Metro.

La última fecha

Urunday Universitario-Peñarol (viernes, hora 20.30 en Urunday Universitario)

Nacional-Larre Borges (viernes, hora 20.30 en Polideportivo de Nacional)

Hebraica Macabi-Goes (viernes, hora 20.30 en Larre Borges)

Trouville-Defensor Sporting (viernes, hora 20.30 en Trouville)

Aguada-Biguá (viernes, hora 20.30 en Aguada)

Urupan-Olimpia: no se jugará

Libre: Malvín

¿Qué pasa si hay empates para definir puestos del 1 al 11?

En ese caso cuentan los partidos de los equipos empatados entre sí. Si ganaron uno cada uno, pesa la diferencia de goles.

En caso de que haya triple o más empates en una posición. Se aplica el mismo sistema de partidos jugados y diferencia de goles entre los equipos en cuestión.

¿Qué pasa si hay empates para definir el segundo descenso?

Si Peñarol le gana esta noche a Biguá llegará a la última fecha igualado con Larre Borges, Urunday Universitario, Trouville y Goes para la última fecha.

Ahí Peñarol tiene un duelo directo contra Urunday.

Si hay dos equipos que quedan empatados deberán jugar un desempate a dos partidos, en régimen de local-visitante. Eso fue lo que pasó en la Liga pasada entre Olivol Mundial y Urunday Universitario, donde ganó el estudioso.

Si hay más de un equipo empatado se salvarán de jugar el desempate los que tengan mejor resultados (o diferencia de goles) en los partidos entre sí.

Duelos directos de Peñarol

Con Trouville: le ganó por 6 y por 8

Con Goes: le ganó por 6 y perdió por 23

Con Larre Borges: le ganó por 10 y por 8

Con Urunday Universitario: le ganó por 5 y juega el viernes

Duelos directos de Larre Borges

Con Trouville: perdió por 6 y por 16

Con Goes: le ganó por 7 y perdió por 21

Con Peñarol: perdió por 10 y por 8

Con Urunday Universitario: le ganó por 9 y perdió por 7

Duelos directos de Trouville

Con Goes: perdió por 3 y por 41

Con Larre Borges: le ganó por 6 y por 16

Con Peñarol: perdió por 6 y por 16

Con Urunday Universitario: le ganó por 21 y perdió por 7

Duelos directos de Goes

Con Trouville: ganó por 3 y por 41

Con Larre Borges: perdió por 7 y ganó por 21

Con Peñarol: perdió por 6 y ganó por 23

Con Urunday Universitario: ganó por 11 las dos veces

Duelos directos de Urunday Universitario

Con Trouville: perdió por 21 y ganó por 7

Con Goes: perdió por 11 las dos veces

Con Larre Borges: perdió por 9 y ganó por 7

Con Peñarol: perdió por 5 y juega el viernes