El costado solidario de Peñarol: inauguró una casa para exjugadores en problemas

Peñarol ya tiene la casa del exjugador, una iniciativa que partió y financia hasta ahora el propio vicepresidente de la institución carbonera, Rodolfo Catino con su grupo Tu Peñarol.

El jueves a la noche se inauguró la misma en la calle Emilio Reus y en esta oportunidad fueron muchas exfiguras del club campeones de la Libertadores 1982 y 1987 y también de la Intercontinental 1982.

"Estaba encantado por ver la cara de ellos, la cara de incredulidad de muchos cuando vieron la casa", explicó Catino a Referí.

Entre los futbolistas que concurrieron estuvieron presentes Walter "Indio" Olivera, Jorge "Tito" Goncálvez, Carlos Peruena, Juan Vicente Morales, Dámaso Clavijo, el Bomba Cáceres, Carlos Arias, Miguel Falero, Nelson Marcenaro, Miguel Peirano y otros.

"La gente de Los Nostálgicos que comanda Marcenaro me acompaño siempre en este proyecto ayudando y esperamos que se siga sumando gente", agregó el actual vicepresidente carbonero.

La casa tiene dos plantas con cocina equipada, una mesa muy grande para almorzar o cenar, dos baños, un fondo y un parrillero y está situada en el corazón de Villa Muñoz.

Según comentó Catino, al frente de la casa se quedará y vivirá en ella un exfutbolista aurinegro de finales de los años de 1970 quien luego también fue compañero de Fernando Morena en Rayo Vallecano de España: José Custodio.

A su vez, Catino expresó a Referí que "esto es un ámbito que pretendemos que sea una especie de club para aquellos que quizás no están muy recordados o los que necesiten un plato de comida. La casa del ex jugadores viene a reconocer una realidad y es que hay muchas situaciones económicas difíciles y que son tantas y que uno no puede mirar para el costado".

Según el dirigente, estos problemas económicos con exfutbolistas "no se da solo en Uruguay, en todos lados del mundo. Se da con gente que ha ganado poco y otra que ganó mucho. Se da un componente psicológico importante. Va a haber un médico que irá cada 15 días, dentista, un psicólogo que los va a ayudar. Estará abierta todo el tiempo".

Catino contó a Referí que van "a nombrar una comisión directiva que se encargue de esto. Los propios jugadores ya se han comprometido a ayudar. Hay que hacer algo que perdure en el tiempo y que sea fundamental".

Diego "Memo" López y el preparador físico aurinegro, Alejandro Valenzuela, también se hicieron presentes y pasaron un muy buen momento con los exfutbolistas del club.

No tanto así con el vicepresidente. "Le gané un partido de futbolito al Memo y le dije que todos sus jugadores se acalambraron", dijo Catino sonriendo.