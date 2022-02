Peñarol ya tiene su próxima obra: se viene el club para toda la familia

La transferencia de Facundo Torres a Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, le reportará a Peñarol US$ 9,1 millones.

Como informó Referí, el club cobró US$ 4 millones la pasada semana y comenzaron a pedir precios para remodelar totalmente el histórico escenario de Las Acacias, conocido desde 1997 como el Estadio José Pedro Damiani.

Además, el club busca atraer más socios a través del que será llamado –por ahora– “Club Atlético”, el cual constará de un cambio sustantivo en lo que ha sido hasta ahora Peñarol.

¿Por qué? Porque será un club social como hay varios en Montevideo y en el país, pero apuntará a la excelencia en cuanto a la infraestructura y las obras.

En ese contexto es que la Comisión de Infraestructura a cargo de Jorge Nirenberg ya comenzó a trabajar también en este aspecto.

Leonardo Carreño

En el Palacio se estudia la viabilidad de construir una piscina y tres gimnasios, más una sala de aparatos

“La idea es transformar al Palacio Peñarol en un club con piscinas y gimnasios para varios deportes”, en un principio, explicó el dirigente carbonero a Referí.

Existe un memorándum de entendimiento (MOU) entre Peñarol y un grupo inversor para que el Club Atlético sea una realidad. No obstante, aún no se ha firmado ya que los abogados están estudiando el tema con detenimiento para no perder detalle.

La idea es firmar el MOU lo antes posible para que el grupo comience a trabajar para ver la viabilidad.

Uno de los primeros temas que se llevarán a cabo es la viabilidad que existe para poder construir la piscina, ya que a partir de allí se verá si es posible o no acordar el negocio entre ambas partes.

Se realizará el cateo del Palacio, es decir, explorar el terreno para ver si se puede construir la piscina en la parte baja del Palacio.

Obviamente que la piscina es un gran llamador para cualquier club que busca socios, por lo que es fundamental que ese cateo informe que la viabilidad de construirla existe.

“Se debe ver la viabilidad para hacer la piscina y ver si es viable o no el negocio. El MOU se hace para ver si está todo bien, Peñarol lo acepta, aunque aún no está firmado”, agregó Nirenberg.

Las obras también abarcan tres gimnasios que serán utilizados no solo por los nuevos socios, sino también por todos los deportes anexos. En ellos se podrán practicar todas las disciplinas deportivas bajo techo, algo que hoy Peñarol no tiene.

Todo esto, obviamente, llevará a un cambio de paradigma en cuanto a los asociados. Quien se haga socio de este Club Atlético, no necesariamente podrá ingresar con rebaja en el Estadio Campeón del Siglo cuando juegue Peñarol como local.

Lo mismo sucede al revés. Quien ya es socio del club, para poder usufructuar el Club Atlético, tendrá que pagar una sobrecuota.

En esos gimnasios también podrán entrenar los deportes anexos del club como el handball masculino y femenino, fútbol sala masculino y femenino, vóleibol femenino y masculino, y el básquetbol, entre otros.

El dirigente de Peñarol, Jorge Nirenberg, habló con Referí sobre cómo será el Club Atlético que planea la institución para integrar a toda la familia

Uno de los temas importantes que también debe definir Peñarol es si los atletas del club podrán entrar gratis o no al futuro Club Social.

Todos estos temas están a estudio mientras se debe aprobar antes el MOU y luego debe ser refrendado por una asamblea de la institución carbonera.

“La idea es atraer a la familia”, explicó el dirigente, quien a su vez informó que se hizo un estudio y que alrededor del barrio en el que se encuentra el Palacio Cr. Gastón Guelfi, viven 57 mil personas, a las cuales se tratará de apuntar una vez que exista el acuerdo para firmar el MOU y comiencen las obras.

“El grupo inversor está dispuesto a invertir US$ 5 millones para todas las obras”, explicó Nirenberg.

Este grupo “se encarga de reformar todo. Según un estudio realizado, con 2 mil socios, se llega a un punto de equilibrio. Esos ingresos dan para pagar el funcionamiento del club como tal, profesores, energía, deuda y amortizaciones cuando correspondan”. El grupo tiene el know how sobre cómo llevarlo adelante, “es decir, construirlo y administrarlo”.

“Lo que supere a los 2 mil socios será dinero que ganará Peñarol, una vez que se paguen todas las cuentas”, explicó Nirenberg.

Para que esto se pueda hacer realidad, además, se formará un fideicomiso para que el dinero ingrese allí y no en Peñarol.

Según informó Nirenberg a Referí, “se construirá un restorán y un gimnasio en el que se puedan hacer espectáculos y conferencias, sacarle el mejor provecho al club”.

Una vez que se pueda firmar el MOU, para fines de este año esperan que la sala de aparatos esté pronta para que comiencen los primeros asociados a sumarse.

Inés Guimaraens

La tienda de Peñarol ocupará toda una esquina vidriada en el Palacio Cr. Gastón Guelfi

Además se instalará la tienda oficial del club en la esquina de Minas y Cerro Largo, la que estará toda vidriada hacia afuera y junto al Museo de Peñarol, como ocurre en las instituciones importantes del mundo.

Nirenberg está acompañado en los trabajos de esta comisión por Álvaro Queijo y Gastón Diz.

Peñarol puso proa a lo que serán las obras más importantes y esta del Club Atlético se entiende como fundamental, sin dejar de lado, como informó días pasados Referí, lo que será la reforma total de Las Acacias –con iluminación incluida y cancha de césped sintético–, la Ciudad Deportiva y el Estadio Campeón del Siglo.

LAS CIFRAS

57.000 personas viven en los alrededores del Palacio Cr. Gastón Guelfi y se espera poder aprovechar ese número para que se asocien.

5.000.000 de dólares pondrá el grupo inversor para realizar las obras en el Palacio.

2.000 socios son con los que alcanzaría para poder pagar el funcionamiento de todo lo que será el Club Atlético.

OBRAS EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO

Carlos Pazos

Los alrededores del Estadio Campeón del Siglo serán asfaltados y habrá un restorán dentro que atenderá de jueves a domingo, día y noche

Peñarol se reunió con cuatro empresas para mejorar la gastronomía del Estadio Campeón del Siglo. “La confitería se transformará en un restorán para jueves, viernes, sábado y domingo, de día y de noche, haya o no partido. El ganador de la licitación deberá colocar food truck los días de partido saliendo de la parte de palcosno solo en la Henderson, sino también en la Tribuna Damiani.

La idea es que las butacas de la Henderson puedan tener un ingreso al restorán”, explicó Nirenberg. Además, se asfaltarán los Caminos Siete Cerros y Mangangá, y se iluminará la zona.