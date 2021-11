Pensar en ser feliz y ser feliz. ¿Vos en qué estás?

Llegó Pícnic! y así, sin anestesia, te pregunto y me pregunto: ¿será que pasamos más tiempos pensando cómo ser felices que siendo felices? En esa y en otra infinidad de cuestiones desordenadas –pero que alguna vez se ordenarán– pensé este fin de semana mientras devoraba Teoría de la gravedad, de la argentina Leila Guerriero (súper recomendada la edición preciosa de Libros del Asteroide).



“'¿Cuál es tu momento feliz', preguntaba mi padre. 'No sé', decía yo. 'Hay que tener un momento feliz, -decía mi padre- para cuando la infelicidad sea mucha', escribe Guerriero, en una pequeña columna, tierna y bestial, en la que recorre sus momentos felices, tan pasajeros como eternos. “Y yo, en medio de todo, feliz de una manera perfecta y peligrosa. Con la única clase de felicidad que iba a salvarme. Con la clase de felicidad que iba a matarme cuando me faltara”.



Y sí. La felicidad es peligrosa y como todo peligro, vale doble cuando se experimenta. Pero, ¿sabemos atesorarla cuando está, para cuando no esté? ¿Sentiste esa puntada de gozo y guardaste en alguna parte de tu memoria el olor salado al mar frío mientras nadabas en esa playa desierta? ¿Dónde está el aroma a jazmín de las noches calurosas de tu niñez, que te adormecía mientras los grandes cenaban? ¿Cómo se sentía la piel de la mano de tu abuela, enjugando tu sien empapada por el calor de noches sin aire acondicionado? ¿Y la mano de tu hija, desmayada sobre tu pecho rebosante de leche, mientras la veías mamar sin entender aún que esa niña era por un rato tuya?



Yo guardo mis felicidades como guardaba de niña las flores más hermosas entre libros, para que sobrevivieran al tiempo a pesar de que fueron creadas para vivir un instante. Y casi siempre me acompañan cuando la alegría escasea. ¿Cómo guardás las tuyas? Soy Carina Novarese y siempre te leo si me escribís contestando este mail.

Bravo, Cristina

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi

Por segunda vez en poco tiempo, una escritora uruguaya fue premiada con el galardón de literatura más prestigioso de las letras en castellano: el Cervantes. Cristina Peri Rossi lleva 50 años escribiendo de todo: poesía, ensayos, periodismo. El jurado destacó que decidió premiarla porque su literatura "es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad".



Sin embargo, igual que su predecesora en el Cervantes, Ida Vitale, todavía es desconocida para muchos uruguayos. Me confieso culpable de conocerla poco, porque solo leí uno de sus libros. Acá tenés cinco recomendaciones y me encantaría que me cuentes si ya leiste algo de Peri Rossi y, en caso de que no, con cuál querés empezar. Solo cinco mujeres han sido distinguidas con el Cervantes en toda su historia, dos de ellas -consecutivas- uruguayas.

La picada

Librerías. Este viernes 19 es la Noche de las Librerías, una movida que en Uruguay comenzó en 2017 y que enseguida se convirtió en una velada muy especial en la que no solo recorrés librerías; también hablás con los libreros, comés algo rico, escuchás música y alguna lectura en la voz de su propio escritor. Se extiende hasta la 1 de la mañana, en todo el país y acá podés ver el mapa de librerías participantes y las actividades planificadas, en este evento organizado por el Centro Cultural de España. Te sugiero algunos destacados, pero no dejés de buscar el tuyo: Leo Masliah en La Lupa, acrobacia aérea en Areté, librería callejera en Escaramuza, tango en Rizoma (José Ignacio).

Empecé a ver la serie finlandesa 'Peacemaker', que recorre las negociaciones de paz, el comercio de armas y las relaciones entre los poderosos. Ann-Mari Koistinen (Irina Björklund) es una experimentada mediadora que intenta mediar para lograr la paz entre turcos y kurdos. La paz es complicada, pero aún más si el propio país de la "peacemaker" está involucrado en el tráfico de armas. En el canal Europa Europa (lo podés ver por streaming en las plataformas digitales de los servicios de TV paga). Si te gusta esto de la mediación, un asunto en el que son expertos, podés ver la película Oslo (HBO Max) que relata las negociaciones entre aparentes enemigos, desde la perspectiva de la pareja noruega que llevó adelante acuerdos de paz de Oslo en 1993.

Este fin de semana hay mucho para hacer, porque vuelve MVD Pop Up, el viernes 19 de 16 a 22 horas y el sábado 20 de 11 a 23 horas. Habrá muchas cosas ricas y actividades para niños, incluyendo burbujas en el parque (¿yo también puedo?), malabares y acrobacias, además de una clase abierta de yoga. Acá podés ver el mapa. Hace unas semanas les pedí ayuda a los lectores para tener recomendaciones de Mercedes. Gracias Cecilia, riverense residente en Mercedes, por tus datos detallados y originales para disfrutar la zona de Mercedes, Fray Bentos y más. Confío en su juicio y por eso te robo la recomendación con opciones no tradicionales como la Rissottera (de rissotto de hongos), la de puré rústico, la de falafel y hasta croque burguers.

The French Dispatch, de Wes Anderson

El cineasta Wes Anderson regresa con La Crónica Francesa, una película que reúne historias presentadas como los distintos artículos del número final de la revista que lleva el nombre del filme. Actúan sus actores favoritos (Willem Dafoe, Bill Murray, Frances McDormand), a quienes se suma Timothée Chalamet, entre otros. Se estrena este jueves 18. Anderson casi nunca decepciona y siempre es para verlo en pantalla grande, así que voy seguro al cine. Acá podés ver más estrenos de cine y teatro para esta semana. No es porque sea mi barrio, pero el Parque Batlle es hermoso y podría serlo aún más si todo los cuidáramos como se merece. Para inspirarnos te recomiendo la muestra fotográfica ubicada en la Avenida Dr. Lorenzo Merola frente al Monumento a La Carreta de José Belloni, a cielo abierto y hasta el 1 de diciembre. Se llama El pulmón de la ciudad y recorre los primeros años de este espacio verde que comenzó a construirse en 1907.

Tengo una debilidad irrefrenable por los trailers, hasta el punto de que me pone de muy mal humor llegar al cine algunos minutos después de la hora programada porque me pierdo las antes llamadas sinopsis. Hay dos trailers que dan ganas de ir al cine; vuelve Downton Abbey en su segunda entrega en formato película (se estrena el 18 de marzo de 2022) y Sex and the City. Puede que la peli sea algo mediocre como las dos anteriores, pero sin duda la voy a ver porque la serie fue y es un icono, porque la moda que usan es maravillosa y porque Sarah Jessica Parker dejó que su melena se tiña de grises salpicados, y eso me gusta mucho. Este sitio web, Good Movies as Old Books, combina películas y libros, o más bien portadas de libros, y es el resultado de la imaginación del diseñador Matt Stevens, que decidió reimaginar películas como si fueran libros. Son todos hermosos y se pueden comprar en un libro que recopila las tapas.

Conservas de acá

El otro día fui a almorzar a lo de unos amigos a quienes vez que pregunto “¿qué llevo?”, me dicen “nada”. A veces caigo con flores, a veces con algún dulce casero y ese día aporté para el postre con una peras al Tannat de Pequeña Granja, una marca nacional de enlatados y conservas que compré en Moncloa. Solitas son magníficas y con un chorrito de chocolate derretido son supremas. Para el goloso mayúsculo, agregar un helado de crema. También son deliciosos los membrillos e higos delicatessen.

Bonarda + Tannat binacional

No me olvidé de todos los brindis que nos merecemos (siempre, pero sobre todo hasta fin de año) y esta vez te propongo hacer chin chin con el vino Tregua, una colaboración binacional que suma Tannat y Bonarda y conjuga la experiencia de Bodega Cerro Chapeau (Uruguay) y Dante Robino (Argentina). Me gusta eso de “vino colaborativo” y su slogan sin vueltas. “Humilde y del carajo”. Cuesta $490 y lo conseguis en La Oriental. **

Empoderada

Taylor Swift canta con su estrella bien posicionada desde que tiene 14 años; ahora a los 30 pico le suma a su carrera una veta empresarial poderosa, porque decidió regrabar todas sus canciones a su manera y sin los constreñimientos que suelen aplicar las disqueras. El 12 de noviembre lanzó su segundo disco re grabado, Red, que incluye las canciones que entonces estaban en el álbum, más una versión de 10 minutos de All too well y otros ocho temas.



Todo empezó cuando se cambió de disquera y la que había contratado de adolescente se quedó con todos los másters de sus canciones, que luego vendió por 300 millones de dólares a un inversor de bolsa. Taylor puede cantar sus letras y música, pero no se queda con el dinero que le corresponde cada vez que le damos play.



Además, algunas de sus canciones más populares ahora tienen nuevos videos, mini documentales casi. All too well es una película de unos 14 minutos, escrita y dirigida por Swift y con la actuación de Sadie Sink y Dylan O´Brien: una historia de amor de esas que alguna vez nos hizo llorar a todos en la vida real. I Bet you think about me también tiene un actor famoso, Miles Teller, y una actriz famosa que dirige el video, Blake Lively. Es uno de esos gritos de revancha que siempre nos salvan de una parte del desamor. “Does it make you feel sad?/That the love that you're looking for/Is the love that you had”.

The end

Si llegaste hasta acá te mereces un buen Factor Sorpresa, un remanso de danzas de todos los tiempos, por partida doble.



Mirá acá y tal vez, como yo, desees haber aprendido a bailar como en los 50.



Y mirá acá y tal vez, como yo, admires el talento y la creatividad de un artista que regaló felicidad y al mismo tiempo cultivó infinita tristeza y pena para él y para otros.