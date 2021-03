Peor el remedio que la enfermedad: Nacional cambió pero la crisis se profundiza

Nacional cambió. Sacó a Jorge Giordano porque el equipo no le respondía. Apostó por Martín Ligüera en busca de un sacudón anímico y futbolístico. Nacional cambió. Salió Gabriel Neves y entró el Rafa García. Pero Nacional no cambió nada. Perdió. Por tercera vez consecutiva. Contra Boston River que lleva toda la temporada en zona de descenso. Contra 10 jugadores durante 64 minutos de juego. Contra un equipo que venía de comerse un demoledor 5-1.

No cambió nada Nacional. Porque Ligüera no es mago y en 48 horas no podía darle forma al equipo. Por eso Nacional perdió 2-1 contra Boston River y la ventaja en la Tabla Anual, que siempre estuvo entre los 10 y los 7 puntos, se redujo dramáticamente a una sola unidad con una sola fecha por jugarse en este Torneo Clausura.

Apurado por las circunstancias, el nuevo entrenador apeló a lo simbólico. Sacó a Neves, que venía en horas bajas, y metió de 5 al Rafa García. ¿En busca de qué? ¿De carácter? ¿De empuje? ¿De reforzar el factor anímico? Lo que sea que buscó no lo encontró. Porque la pelota no necesita que le griten, precisa que la traten con cariño e inteligencia. Además, el ingreso de García movilizó a Emiliano Martínez a la derecha y su influencia en el juego fue nula. Dos errores en uno.

Leonardo Carreño

Ligüera, en su debut, no fue la solución buscada por Nacional

Ligüera también apostó por Ignacio Lores en lugar de Pablo García (el sistema táctico fue el mismo, 1-4-3-3). Su presencia, su pierna zurda, le dieron más amplitud al ataque. Incluso Agustín Oliveros arrancó con más ambición ofensiva. Pero todo eso fue nada más que intención y Nacional fue un esbozo de cambio que duró 15 minutos.

Porque Boston River, el humilde Boston River que arrancó el año apostando por la pompa del Loco Abreu 9-entrenador y lo termina con un viejo zorro como Juan Tejera, le sacó la pelotita, la jugó redonda y lo hizo correr atrás de ella toda la noche en pleno Gran Parque Central.

Increíble pero cierto. Le bastó al Sastre encomendarle el balón a Wiston Fernández, su mejor jugador a lo largo de la temporada, para desnudar la realidad de Nacional detrás de esa fachada de cambio.

Entonces, Renzo Orihuela, confiable y fiable con apenas 19 años, metió una patada innecesaria frente al área, y le regaló un tiro al mejor ejecutor de faltas que tiene el Campeonato Uruguayo: José Alberti quien lleva generados 8 goles con sus pelotas quietas. Su pegada notable fue alcanzada en las alturas por Nicolás Freitas. ¿Guzmán Corujo? Superado. ¿Sergio Rochet? Es humano, no puede salvarlas todas. Palo, cabeza y a la bolsa.

Leonardo Carreño

Sergio Rochet no encuentra explicaciones

El problema no fue quedar abajo por un gol de pelota quieta. No. El problema, más bien el drama, fue la forma en que este Nacional asimila los golpes. Tieso, inmóvil, estático. Sin juego. Sin alma. Así los recibe, así se queda.

Ni siquiera la inexplicable roja que se hizo sacar Pedro Silva Torrejón lo despertó. El argentino se hizo echar pegándole con el antebrazo a Martínez en las narices de Andrés Matonte que ni tuvo que ir al VAR a chequear la jugada. ¿Para qué, si a 10 metros de la pelota lo impactó en la cara sin motivo ni razón?

Pero a Nacional el primer tiempo se le fue como si nada. Ni una acción de riesgo generó.

Para el arranque del segundo tiempo Ligüera volvió a cambiar. Thaigo Vecino por Martínez, doble 9. Una opción que en el tricolor parece ser un recurso de desesperación y no una idea que se pueda trabajar en la semana (esto no es achacable al nuevo DT, claro). Porque para jugar así hay que asumir riesgos, ir al frente, ser intenso, ser agresivo para morder la pelota en cada rincón de la cancha. Jugar a ganador. Jugar a lo grande.

Leonardo Carreño

Gabriel Neves entró pero no gravitó

En un lateral Nacional tomó el segundo gol. ¡En un lateral! Armando Méndez le dejó tiempo y espacio de sobra a Fernández para pensar el mejor centro. Rafa García quedó estático en la defensa, igual que en el clásico del Intermedio que tuvo que marcar al Cebolla Rodríguez, oh casualidad en otro lateral, y Orihuela llegó tarde para marcar a Enzo Larrosa. Otro gol de cabeza.

Recién ahí despertó el tricolor. Tuvo que pasar todo lo que pasó para que el equipo reaccionara. Pero claro, con ese panorama, con ese escenario, las respuestas fueron víctimas de los nervios.

Leonardo Carreño

Santiago Ramírez entró y jugó de tercer 9

Ligüera probó el ingreso con un tercer centrodelantero, Santiago Ramírez, y terminó con cinco delanteros, con Ocampo y Lores por las bandas. Pero hay una máxima futbolera que también dice que no por acumular delanteros los equipos se hacen más ofensivos (ni eficaces).

El único que interpretó lo que había que hacer, el único que jugó con la valentía que se necesita para encarar, pasar o patear fue Ocampo.

Leonardo Carreño

Brian Ocampo no puede creer lo que pasó

Con sus gambetas llegaron las chances de gol, el córner que derivó en el descuento de Carballo y las mejores acciones para anotar. Ramírez metió un tiro libre en el palo y Vecino se empeñó en pivotear, descargar y atacar el área (sin puntería al definir). Bergessio no generó abolutamente nada y Lores se quedó en la intención inicial.

Leonardo Carreño

Ismael Tejería le ganó toda la noche a Bergessio

Atrás, expuesto, el equipo sufrió. Ruben Bentancourt metió un tercer gol anulado por cuestión de milímetros en esas acciones donde el VAR interviene y no deja sensación de justicia (si lo sabrá Edinson Cavani desde la Copa América 2019).

Pero eso fue una anécdota. Porque con 10 jugadores, con un equipo agobiado por el descenso y golpeado por una goleada sufrida ante un rival directo (Danubio, 1-5), Nacional volvió a perder.

Leonardo Carreño

Thiago Vecino encerrado por Gonzalo Falcón

Y lo mal que jugó no puede quitarle méritos al equipo de Tejera, técnico laburador, cuyos equipos se caracterizan por otra máxima bien sencilla: defienden bien y juegan bien. Tejería y Valdez defendieron el área como leones, Falcón salvó las que fueron al arco, el lateral Lozano jugó un partido bárbaro, Diego Romero entró enchufado y atrevido para encarar e hizo olvidar la salida de Fernández por lesión -otro hándicap que dio la visita- y arriba Bentancourt jugó con un despliegue físico enorme. El equipo buscará ahora un traspié de Defensor Sporting ante Rentistas para poder salvarse en la última fecha.

¿Y Nacional? Tenía la Anual en las manos y ahora puede perderlo todo con el Liverpool que le pasó por arriba en el Clausura y que sigue de largo a toda máquina con punto de partida en Belvedere y destino final Tabla Anual.

La ficha

Nacional:

Sergio Rochet 5

Armando Méndez 3

Guzmán Corujo 3

Renzo Orihuela 3

Agustín Oliveros 4

Felipe Carballo 5

Rafael García 2

Emiliano Martínez 4

Brian Ocampo 6

Gonzalo Bergessio 3

Ignacio Lores 3

DT: Martín Ligüera

Boston River:

Gonzalo Falcón 7 Leandro Lozano 7

Ismael Tejería 7

Carlos Valdez 7

Pedro Silva Torrejón 3

José Alberti 7

Nicolás Freitas 6

Agustín Nadruz 6

Wiston Fernández 7

Enzo Larrosa 6

Ruben Bentancourt 7

DT:; Juan Tejera

Cambios en Nacional: 45' Thiago Vecino (4) x E. Martínez, 60' Gabriel Neves (4) x R. García y Santiago Ramírez (5) x A. Méndez, 80' Mathías Laborda x R. Orihuela

Cambios en Boston River: 51' Diego Romero (7) x W. Fernández -lesionado-, 72' Santiago Arias (5) x E. Larrosa, 80' Alejandro Martinuccio x R. Bentancourt

Cancha: Gran Parque Central

Jueces: Andrés Matonte (7), Horacio Ferreiro, Pablo Llarena y Diego Riveiro. VAR: Daniel Fedorczuk y Gustavo Tejera. Supervisor: Juan Cardellino

Goles: 23' N. Freitas (BR), 46' E. Larrosa (BR), 70' F. Carballo (N)

Amarillas: 58' R. Orihuela (N), 65' I. Lores (N), 68' D. Romero (BR), 71' N. Freitas (BR), 80' G. Falcón (BR), 89' M. Laborda (N), 90' + 3' S. Arias (BR)

Expulsión: 32' P. Silva Torrejón (BR)