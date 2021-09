Pereira lanzó candidatura al FA: "El paso al costado significa el dolor de un militante que sabe que se va de su casa"

El dirigente Fernando Pereira lanzó este jueves su candidatura para presidir el Frente Amplio (FA), y afirmó que, "sea cual sea el resultado de la elección" no volverá a la dirección del PIT-CNT. Además, si resulta electo, renunciará al Consejo de Educación Primaria por entender que es "incompatible". Anticipó que quiere a una mujer joven en la vicepresidencia y tiene "un nombre pensado" que no adelantó.

"No creemos en los mesías para salvar al FA, creemos en los equipos de hombres y mujeres que tengan renovación generacional (...) Yo soy una generación bisagra, no soy la generación que va a construir 30 años para adelante, pero me animo a impulsar a aquellos hombres y mujeres que miren 30 años para adelante", expuso en una conferencia de prensa.

Pereira dijo que "el paso al costado significa el dolor de un militante que sabe que se va de su casa. Pero también que sabe que puede volver cuando quiera". Aunque aclaró: "No ya como dirigente porque ya tengo al decisión que sea cual sea el resultado de la elección, no vuelvo a la dirección del movimiento sindical y esto supone una decisión pesada porque no se puede confundir a la gente. Y una de las acciones que estamos tomando, es para no confundir a la gente".

"A partir del día de hoy no voy a hablar mas en nombre del PIT-CNT (...) En este momento estoy dejando de ser dirigente sindical. Al movimiento sindical hay que dedicarle la vida, yo ya dediqué la mía y el que venga atrás va a dedicar la de él o la de ella. Y hay muchos compañeros que hay que mirar con mucha atención. Ya no vuelvo", afirmó.

El próximo 5 de noviembre cerrará el ciclo de la presidencia del PIT-CNT que llevó adelante por 25 años y presentará una evaluación de su mandato en el Palacio Peñarol.

"Soy consciente del paso que estoy dando y lo medité un largo tiempo. He recibido el apoyo de sectores y líderes importantes del FA y de esa riqueza que tiene el FA, que es el territorio, donde vive y late el FA, en la calle. A ese pueblo frenteamplista no le pido que me apoyen con el voto, le pido que milite para tener un FA más amplio, más abarcativo, que escuche a la sociedad uruguaya en todas las expresiones y que luego cuando laude, sea la síntesis del pensamiento colectivo nacional", agregó.

Explicó que en estos días, resolverá algunos asuntos administrativos de la central sindical pero que enfocará las energías a su candidatura que hizo pública la noche de este miércoles. También hizo énfasis en la campaña contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC): "De acá hasta marzo, nuestra prioridad es derogar 135 artículos de una LUC que puso a la democracia legal al borde".

Camilo dos Santos

Pereira confirmó la noche de este miércoles su intención de ser candidato y al día siguiente habló en conferencia

Pereira llamó a la renovación generacional e invitó a las bases del partido "a pensar el FA 30 años hacia adelante". "No el FA del 2024 que tiene una contienda electoral, el FA que viene a ser el proyecto que enamore a la gente para cambiar la sociedad", dijo ante los periodistas. Además, señaló que hay que "darle pelota a los interiores" del país, que son diversos.

También expresó: "El día que me levante, me despierte, y (vea que) todos mis amigos sean frenteamplistas o sindicalistas, me retiro de la política. Porque algo estaré haciendo muy mal. Parto de la base de que en Uruguay todos hablamos con todos y hay algo que aprender: que el conocimiento no se reparte entre los que votamos al FA y entre quienes no lo hacen. Si somos un partido de la libertad, hay que abrir las compuertas del FA", consideró.

En referencia a su salida del PIT-CNT, sumó: "Si una preocupación no me llevo, es cómo queda cubierto el movimiento sindical, hay una cantidad enorme de hombres y mujeres que van a conducir el movimiento sindical igual o mejor de lo que lo hemos hecho nosotros".