Pérez Banchero dijo en Fiscalía que hubo más irregularidades de las que "no tenía conocimiento"

El exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero –quien desató las denuncias contra la gestión del ministro de Turismo Germán Cardoso– fue el primer citado en la causa judicial abierta para indagar en las presuntas irregularidades en esa cartera.

Su declaración, en calidad de testigo, se centró en si las presuntas irregularidades del exministro eran de orden administrativo o penal.

El abogado Jorge Barrera, que representa a Cardoso, le preguntó en la audiencia a Pérez Banchero si como abogado entendía que había habido delito, y por qué no lo había denunciado penalmente, teniendo en cuenta su condición de funcionario público. El exjerarca respondió que entendía que no había delito sino que había irregularidades.

"No se analizaron aspectos penales sino aspectos administrativos, sobre las políticas de compras directas del Ministerio de Turismo. Tenga razón Cardoso o no, no es el ámbito penal donde se debe discutir", señaló Barrera a la salida de la audiencia.

Por su parte, Pérez Banchero expresó que incluso después de sus denuncias, y gracias al trabajo periodístico, se conocieron otros detalles de compras realizadas en el ministerio: "Nosotros cuando nos vamos del Ministerio de Turismo estamos en conocimiento de algunos hechos. Con posterioridad, fundamentalmente con la empresa de publicidad digital Kirma, hubo un trabajo muy importante de la prensa, que encontró mucha cosa. Ahí yo declaro ya no en calidad de testigo de conocer directamente los hechos, sino que doy una opinión al respecto a cómo fui evaluando y visualizando algunas cosas de las que no tenía conocimiento en mi gestión y sí la tuve con posterioridad".

El miércoles deberá declarar como testigo el publicista Álvaro Moré, director de la agencia Young & Rubicam que asesora al ministerio en su estrategia de marketing y publicidad. El jueves, por su parte, será el turno de dos contadoras del Estado que supervisaron las compras, una contadora del Tribunal de Cuentas y otra del Ministerio de Economía, también testigos.

En el caso de Kirma, la empresa con sede en Estonia a la que el Banco República impidió hacer un pago y finalmente desistió de proveer sus servicios, la contratación se dio por sugerencia del empresario Elbio Rodríguez, que había sido convocado por Cardoso para ayudar de forma honoraria en el diseño de la estrategia publicitaria –y así era percibido por otros integrantes del ministerio, entre ellos Pérez Banchero– pero que al mismo tiempo operó como intermediario privado de Kirma.

El trasfondo del caso

Cardoso debió renunciar al cargo de ministro el 20 de agosto de 2021 luego de que trascendieran una serie de irregularidades referidas a compras directas de publicidad que no habían pasado por la agencia de medios de la cartera.

Las denuncias inciales de Pérez Banchero tenían que ver con compras observadas, algunas de ellas por principio de ejecución –una práctica extendida en toda la administración, consistente en realizar un gasto antes de tener la autorización del Tribunal de Cuentas– y otras con cuestionamientos más profundos a los procedimientos, la discrecionalidad o los montos.

Al iniciarse la investigadora en la Cámara de Diputados, Cardoso se presentó como denunciante –además de denunciado– y pidió que también se investigaran las compras realizadas por la gestión anterior del Frente Amplio. Es por eso que la investigación de la Fiscalía también deberá abarcar las compras realizadas por la exministra Liliam Kecchichian, que designó como defensor el exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

Tanto el oficialismo como la oposición elevaron a la Fiscalía sus informes para que se investiguen los presuntos hechos irregulares. El Frente Amplio había presentado en setiembre de 2021 todas las denuncias públicas que existían entonces sobre el tema y en febrero amplió la denuncia.

En las manos del fiscal Rodríguez está dilucidar si existió delito o falta administrativa en la discrecionalidad en el uso de la compra directa como regla, el incumplimiento del Tocaf y aprobación de actos administrativos sin la anuencia del Ministerio de Economía o del Tribunal de Cuentas, si existieron irregularidades en la contratación de publicidad en la vía pública, ausencia de informes que avalaran esas contrataciones, muchas de ellas millonarias y a una sola empresa, y a la conformación de facturas al margen de la normativa, por parte de Cardoso y de su entonces adscripto, Daniel Reta.

La Fiscalía evaluará también el rol del empresario Elbio Rodríguez –colaborador "honorario" de Cardoso–, su vinculación con la empresa Kirma y su intención, como él mismo reconoció, de generar un "negocio lucrativo" a través de su contratación con el ministerio.

En relación a Kirma, la firma con base en Estonia a la que el ministro autorizó a pagarle US$ 280 mil –que finalmente no se transfirieron– para la realización de publicidad digital, Rodríguez admitió que fue el intermediario que acercó a esa empresa y que intermedió en su nombre ante el Ministerio de Turismo, tal como informó El Observador en su momento.