Periodista de Telemundo denunció golpes e insultos en marcha feminista

La periodista de Telemundo Macarena Saavedra denunció que tanto ella como el camarógrafo fue agredida e insultada mientras cubría la marcha feminista de este jueves a raíz de los últimos femicidios.

“Nos golpearon, empujaron y agredieron verbalmente a mí y al camarógrafo de Telemundo. Por estar trabajando. Las mismas que predican contra la violencia. Así no es el camino”, escribió la comunicadora, que se encontraba sobre las 20.30 de este jueves en la explanada de la Intendencia de Montevideo -en donde se concentró la movilización- con la intención de entrevistar a la familia de Carolina Vivero, asesinada por su pareja en la madrugada de Navidad.

Fui a cubrir una marcha organizada por mujeres contra la violencia "machista". Nos golpearon, empujaron y agredieron verbalmente a mi y al camarógrafo de Telemundo. Por estar trabajando. Las mismas que predican contra la violencia. Así no es el camino.

“Estaba la abuela, eso es cierto, y, pidiéndole que me disculpara, porque es parte de mi trabajo, le pregunté si quería hablar y ella me dijo que no, y yo obviamente la respeté”, dijo Saavedra a El Observador.

Al lado de la abuela de Vivero también estaban otros familiares y, entre ellos, una tía que sí aceptó hablar con la periodista. Fue cuando comenzó a entrevistarla, según su versión, que comenzaron los insultos de las manifestantes.

“A esta chica no la conocíamos, nunca había estado en las marchas; nosotras generalmente conocemos a los periodistas que vienen, y nunca habíamos tenido problemas con ellos”, dijo a El Observador María Delia, coordinadora del grupo Feminismos UY, el colectivo que organiza las convocatorias.

María Delia sostuvo que presenció la escena, que transcurrió mientras se leía una proclama y se recordaba a las casi 40 mujeres asesinadas este año en contextos familiares.

“Fue tanta su insistencia para hablar con la abuela, que le pedimos por favor que respetara el momento, que ella no quería hablar, que nos parecía que estaba siendo inoportuna y faltando el respeto”, dijo la activista. “Pero insistió tanto que llegó el camarógrafo, encendió la cámara, y enfocó a la familia, por lo que les dijimos que se retiraran, que estaban avasallando”, agregó.

Pero el camarógrafo se había acercado para grabar la nota que ya estaba realizando Saavedra, que se interrumpió cuando empezaron los insultos y el ataque contra el hombre, que fue golpeado en la cabeza y en la espalda.

“Nos sentimos violentados; fue una falta de respeto a nuestro trabajo, porque habíamos respetado a la persona que no quiso hablar; nos tuvimos que ir porque si no terminaba mal”, dijo la periodista.

María Delia, sin embargo, dijo que “no hubo agresiones ni violencia”, que lo que ocurrió fue lo siguiente: “Se les dijo firmemente que se retiraran. Nadie los empujó, nadie los agredió, nadie les tocó un pelo".

Los conductores de Telemundo Claudia García y Aldo Silva contaron en el informativo sobre lo sucedido y por qué el noticiero no tenía la cobertura de la marcha.

Comunicamos lo siguiente respecto a la marcha de Alerta Feminista que se realizó este jueves.

La Asociación de la Prensa Uruguaya emitió un comunicado este viernes en apoyo de los trabajadores.

“La gravedad de esta denuncia amerita la inmediata actuación de los poderes públicos, en la investigación y castigo de estos repudiables hechos de violencia contra trabajadores, en este caso de la comunicación”, dice el mensaje del sindicato, quien recibirá a los periodistas para ponerse a “su disposición para las acciones que consideren pertinentes”.

“Exhortamos a todos los actores sociales de nuestro país a respetar el libre ejercicio del derecho al trabajo, de nuestros colegas, y por sobre todas las cosas a respetar la libertad de información", agrega el comunicado, y concluye, antes de “llamar a la reflexión” para evitar otros episodios de violencia, que las agresiones como las denunciadas soslayan “la generalizada condena de la sociedad a los actos de violencia contra las mujeres”.