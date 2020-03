Perros, gatos y coronavirus: ¿afecta a las mascotas o pueden transmitirlo?

Aunque el origen de la actual pandemia global de coronavirus está vinculado a los animales, no hay nada que indique que las mascotas puedan ser una fuente de contagio, o que el virus Covid-19 los afecte de alguna manera. Distintas organizaciones internacionales de salud han tranquilizado a los dueños de animales como perros y gatos, señalando que según la evidencia actual, ni son portadores ni se contagian del virus, sino que solo se transmite entre humanos.

El Centro para el Control y Prevención de enfermedades estadounidense (CDC), señala que "no hay motivos para pensar que algún animal o mascota podría ser una fuente de infección por este nuevo coronavirus". Y lo mismo apunta la Organización Mundial de la Salud: "Con los datos científicos de los que se dispone actualmente, no hay ninguna evidencia de que los animales domésticos puedan desarrollar la enfermedad, ni siquiera que puedan infectarse con el virus".

El diario español El Mundo agrega que perros y gatos pueden sufrir enermedades provocadas por otros tipos de coronavirus (nombre que en realidad engloba a toda una familia de virus), pero no por el Covid-19, tomando como fuente al Colegio de Veterinarios de Barcelona. La diferencia entre esos diferentes tipos es genética: los que afectan a los humanos son alfa-coronavirus y los que afectan a las mascotas son beta-coronavirus.

De todas formas, hay una serie de consejos y precauciones a tener en cuenta en el contacto con las mascotas domésticas para evitar la propagación del virus.

Pexels

El CDC estadounidense recomienda evitar el contacto con animales si se está contagiado con la enfermedad. "Aunque no ha habido informes de que mascotas u otros animales se hayan enfermado a causa del COVID-19, varios tipos de coronavirus pueden causar enfermedades en animales y propagarlas entre animales y personas", establece la institución, que recomienda, en caso de que no haya más opción que interactuar con ellos, usar tapabocas.

Mantener la distancia y usar mascarilla está bien, pero solo para los humanos. No se recomienda ponerle a las mascotas. A su vez, aplican las demás medidas de cuidado: si se está contagiado, no pasear a la mascota, ni llevarla al veterinario siempre que sea posible. Si el cuidado está compartido con otras personas, higienizar los objetos que se toquen (correas, bowls de comida y agua) o no manipular los mismos utensilios que la persona infectada.

También se sugiere lavarse las manos después de tocar a los animales, y como forma de prevención, usar desinfectante o alcohol en gel tanto en la cola de la mascota como en las almohadillas de sus patas. El criterio es el mismo que el de cualquier objeto doméstico: perros y gatos no contagian por si solos, pero pueden acarrear partículas de un humano enfermo sobre ellos.