Perspectiva monetaria restrictiva genera bajas en precios de los granos

La percepción de que la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos llegarán antes de lo que se suponía, incluso este mismo año, y una mejora en la percepción de lo que serán los rendimientos de las cosecha de Estados Unidos hicieron caer el precio de los granos sobre el final de esta semana.

En la oscilación en torno a US$ 500 que la soja ha tenido en su referencia de precios en puertos uruguayos, se termina por debajo de esa referencia.

Una lógica monetaria más restrictiva y un crecimiento más moderado de China, que pareció vislumbrarse en base a datos de ventas minoristas y producción industrial, se suman a una caída generalizada en las materias primas esta semana que incluye a los metales y al petróleo, lo que parece confirmar una próxima baja de precios de los combustibles.

También las acciones se vieron arrastradas en esta semana a la baja por el nuevo marco de mayores tasas que se avecina.

De los granos, el más firme es el trigo. Incide el fuerte recorte en la producción prevista de Rusia, Canadá y la Unión Europea. Aunque no escapó a las bajas, el precio cayó de US$ 285 a US$ 273 por tonelada en la referencia de diciembre de 2021, todavía muy atractivo para la producción de cebada de Uruguay que se referencia con ese precio.

En la soja la corrección redujo los precios ofrecidos para la próxima cosecha 2022 de US$ 470 a US$ 465 por tonelada, en tanto ya casi no queda operativa para el grano de la cosecha pasada.

La colza, en plena floración, se había acercado a US$ 600 para terminar la semana en referencias de US$ 590 por tonelada; mantiene precios muy atractivos y allí el daño que atraviesa la producción canadiense parece irreversible.

En el mercado local sigue estable el precio del maíz con un ingreso importante del importado que mantiene estables las cotizaciones, en US$ 235 (en destino).

El trigo para el mercado interno se mantiene muy firme, sosteniendo las mejoras de precios generados la semana pasada. El precio interno disponible está sobre US$ 260 y el de la próxima cosecha sobre US$ 235 por tonelada, precios que son atractivos.

Los productores han estado trabajando activamente en la fertilización nitrogenada de los cultivos y mantienen la apuesta a altos rendimientos a pesar de los altos precios de los insumos.

La zafra de invierno está en la mitad de su ciclo y por ahora se encamina a un buen rendimiento. Mientras, en los primeros días de setiembre empezará la siembra de maíz y con ello el inicio de la zafra de cultivos de verano 2021/22 que también a pesar de los ajustes de esta semana, tendrá un marco favorable de precios y riesgoso de clima.

