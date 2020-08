Pesca, paseos y el repaso para un último examen: una tarde calurosa en invierno antes de la lluvia

Su madre lo pasa desde el coche de bebé a la silla del asiento trasero del auto, estacionado en la rambla de Montevideo, y al lado se sienta su abuela. La tarde calurosa de invierno es la excusa para que Juan tenga una de las primeras salidas al aire libre de su vida, luego de pasar encerrado la mayoría del tiempo en los cuatro meses anteriores. María hace medio horario por la maternidad y aprovecha el día libre para dejar atrás lo que define como una mala experiencia: tener un hijo durante la pandemia del coronavirus.

"Estuvimos encerrados", subraya y cuenta que aprendió a ser madre de una manera distinta: "De cero porque nadie te podía visitar". En el auto el niño se queja con un llanto suave y su abuela lo consuela con el chupete.

Leonardo Carreño

En la rambla de Punta Carretas el movimiento es el de un día de verano. Hay varios jóvenes tirados en el pasto, algunos miran el horizonte sentados en una silla playera y otros andan en bicicleta. También están los que juegan a la pelota y los que hacen ejercicio sin remera, olvidándose que falta un mes y medio para que la estación más fría. Otros más arriesgados bajaron a la arena.

Mirta está senada sobre el muro que divide el césped de la vereda y mira hacia la calle. Vive al costado del Shopping de Punta Carretas y, mientras miraba la televisión, se dio cuenta que el día estaba lindo y decidió volver al lugar en el que ya había estado por la mañana.

Mirta lleva un tapaboca, pero lo tiene por debajo de la boca. Dice que lo usa para que no la juzguen: "Más por los otros, que te ven vieja y sin tapabocas...", no completa la frase y se ríe. La señora de 83 años trata de salir de su casa todos los días, salvo que llueva o haga frío. "Hoy salí de mañana y de tarde porque mañana va a llover y tengo que aprovechar", cuenta y espera que pronto pueda volver a las salas de cine, un hobby que durante la emergencia sanitaria no pudo disfrutar.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que este jueves la temperatura disminuirá considerablemente: de los 27°C, la máxima pasará a 19°C y estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones. Para el viernes, el organismo pronostica lluvias durante todo el día y la temperatura oscilará entre los 9 y los 12°C.

Leonardo Carreño

Los días de calor en invierno se dieron por una "baja de aire tropical, cálida y húmeda", informó a El Observador el director de Climatología del Inumet, Mario Bidegain. “Esta cubre todo el sur de Brasil, Uruguay y el este de Argentina. Está provocando altas temperaturas en la región y un contraste importante con lo que ocurre al sur de la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas son mucho más bajas y parecidas a las que teníamos la semana pasada”, expuso el experto.

Bidegain dijo que las temperaturas que se esperan para agosto están por encima de las habituales, de acuerdo a los modelos de tendencias climáticas del organismo. "No es de extrañar que la situación se repita en los próximos días", anunció y pronosticó que el fin de semana las temperaturas volverán a subir.

Leonardo Carreño

Repaso a la sombra

La caña de Waldemar está en el agua del Río de la Plata y él espera pescar un pejerrey, pero por ahora no tuvo éxito. El pescador de 70 años llegó sobre las dos de la tarde junto a su esposa y se quedará hasta el atardecer.

Leonardo Carreño

Jubilado de la industria frigorífica, el hombre llego desde el Cerro hasta la rambla Sur para romper la rutina de su casa y aprovechar la agradable tarde. Está rodeado de otros siete pescadores, a quienes Waldemar observa para aprender. "La excusa es traer la cañita y esperar a ver si hay algo", comenta.

Erica apoya la bicicleta sobre el muro y, en la silla de arriba de la rueda trasera, sienta a su hijo de dos años y medio y camina a su lado con un casco en la mano. La mujer se compró el vehículo en este invierno y el día la estimuló para ir hasta el Bar Brecha a comprar un buzo de Nada Crece a la Sombra, un programa socioeducativo de las cárceles.

Leonardo Carreño

La rambla se presta para distintas situaciones: están los que corren apurados, quienes no tiene prisa, los que pasean al perro y los que tienen ropa de trabajo. Dos adolescentes se sientan, ponen música en un parlante y siguen caminando por la vereda.

Los relojes electrónicos de la Intendencia de Montevideo marcan 27°C y sugieren: "Usá tapabocas. Cuidate, cuidanos", pero son contados los que llevan la mascarilla al aire libre.

En el lago del Parque Rodó predomina la sombra y varios jóvenes las disfrutan. Algunos están en grupos de dos o de tres personas y otros prefieren estar solos.

Leonardo Carreño

Sobre un pareo dos mujeres, con una bici y el calzado de una de ellas al costado, conversan; a pocos metros, un joven está acostado en el pasto, apoyado en un árbol y con la mochila de almohada, y un vendedor grita que tiene helados.

En la mesa de Lía y Patricia hay lentes de sol, cáscara de mandarinas y los resúmenes del examen que tienen el jueves. Las jóvenes, de 31 y 24 años, estaban cansadas de estudiar encerradas y se fueron a "respirar un poco" al Parque Rodó.

Las estudiantes se muestran desestresadas, pero la prueba que rendirán no será una más: si la aprueban, solo les quedará la entrega del proyecto final para recibirse de arquitectas.