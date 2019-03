Pese a prohibición del Mvotma e intendencia, hubo otra fiesta de electrónica en Garzón

Este domingo 3 de marzo se realizó una nueva fiesta de electrónica en el área protegida de Laguna Garzón, pese a que existía una disposición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y de la Intendencia de Rocha para que no se realizara.

La fiesta, convocada bajo el lema “Reyes del Carnaval”, se realizó en el predio del Garzón Lounge, sobre la ruta 10. Su propietario cuenta con varias denuncias por eventos de este tipo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Al menos, es la segunda fiesta que se realiza en ese predio en esta temporada.

En el caso del pasado domingo hubo un decreto firmado por la ministra Eneida De León en el que se intimó expresamente a que no se realizaran actividades en el padrón del Garzón Lounge. Además, el texto pide “dar cuenta a la justicia penal por la eventual configuración del delito de desacato”, afirmaron a El Observador fuentes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). A la fiesta de electrónica asistieron más de 100 personas.

Asimismo, desde la Intendencia de Rocha se emitió un decreto en el mismo sentido que el Mvotma, intimando a que no se realizara la fiesta. El 3 de marzo personal de Inspección General de la comuna rochense, así como policial de la jefatura de El Canelón, también en Rocha, asistieron al Garzón Lounge para corroborar que la fiesta se estaba realizando allí. Los policías fueron al lugar y emitieron un oficio en el que dieron cuenta a las autoridades de la intendencia, así como a autoridades judiciales, de que se estaba celebrando una fiesta sin habilitación ambiental.

Sin embargo, desde la jefatura de esa localidad rochense explicaron a El Observador que no se interrumpió la fiesta porque la policía no contaba con una orden judicial para hacerlo. "Nosotros, en realidad, somos de apoyo. No es competencia nuestra el tema de las habilitaciones", afirmaron desde la seccional. "La intendencia tiene que informar a la sede judicial que no están los permisos del propietario", agregaron.

Laguna Garzón es una de las quince áreas protegidas que hay en Uruguay, lo cual quiere decir que todo lo que se hace dentro de ese territorio debe tener un cuidado extremo y la habilitación correspondiente de la Dinama. Fuentes del SNAP de la Dinama explicaron recientemente a El Observador que una fiesta electrónica en las cercanías a Garzón y dentro de lo que es el área protegida puede tener varios efectos sobre la fauna nativa. Por ejemplo, la mayoría de los mamíferos son activos de noche y aprovechan la oscuridad para refugiarse y pasar desapercibidos. La iluminación nocturna no solo los ahuyenta sino que además los deja expuestos y limita su capacidad de movimiento.

Además de los mamíferos, en los casos de anfibios y artrópodos (como insectos o arácnidos), se comunican en la noche a través de su canal auditivo. “Si hay ruidos intensos esto entorpece la comunicación, termina ahuyentando a las especies o afectando su capacidad reproductiva”, afirmaron desde la Dinama. Por último, los ruidos intensos obstaculizan la identificación por parte de los animales de depredadores que pudieran estar acechando.