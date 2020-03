Pese a todo, Pantalla Uruguay tuvo un comienzo notable de las ventas

A pesar de las circunstancias sanitarias que soporta el país, Pantalla Uruguay viene realizando un muy buen remate: al cierre de esta edición venía colocando el 90% del ganado ofrecido en su 214° remate, que continuará este viernes.

Federico Jaso, director de Jaso & Jaso, comentó a El Observador que “una vez más quedó demostrado que el productor sigue apostando al sector agropecuario y en particular a la ganadería”.

Destacó la agilidad y el grado de colocación que tuvo esta venta. A su vez resaltó el promedio de los terneros de hasta 140 kilos, de US$ 2,56 por kilo; el de los terneros en general, de US$ 2,36; y el de los novillos de uno a dos años, de US$ 2 el kilo. Todos los valores son al contado y sin el descuento financiero.

Las ventas fueron realizadas, como siempre, desde la Rural del Prado, aunque en esta ocasión fueron sin público, atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.

Categoría Máximo Mínimo Promedio Terneros menos 140 kilos 2,8 2,32 2,56 Terneros entre 140 y 180 kilos 2,62 2,09 2,36 Terneros de más de 180 kilos 2,6 1,8 2,24 Terneros 2,8 1,8 2,36 Novillos de uno a dos años 2,2 1,8 2 Novillos de dos a tres años 1,9 1,64 1,77 Novillos más de tres años 1,61 1,60 1,61 Vacas de invernada 1,46 1,3 1,39

Para este viernes

Desde la hora 9 de este viernes, Pantalla Uruguay estará rematando