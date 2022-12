Pese a un “dólar flaco” y precios más bajos, se espera un buen 2023 ganadero

Pantalla Uruguay cierra el 2022 con 17% más vacunos vendidos que el año pasado y 100% más de ventas de ovinos en volumen y precio, informó a El Observador Otto Fernández, presidente del consorcio.

El empresario analizó el año para la ganadería y destacó que pese a varias dificultades como las afecciones climáticas y la caída de precios de los ganados, hay buenas expectativas para el sector en el nuevo año 2023.

“Si miramos para atrás pasamos un período muy importante de valores”, destacó.

El primer semestre del año estuvo marcado por precios altos en los mercados de reposición y de ganado gordo, pero luego, en el segundo semestre, el escenario cambió.

El camino de los valores en 2022

El precio del ternero, por ejemplo, pasó de US$ 2,25 por kilo en enero a US$ 3,12 por kilo en mayo, aunque luego comenzó a caer y llegó a ubicarse en un mínimo de US$ 2,14 por kilo en octubre, antes de mostrar una recuperación, informó el Anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Mientras que en el caso del novillo gordo el precio subió de forma continua hasta mitad de año. En junio alcanzó los US$ 3,67 por kilo en pie, pero en setiembre comenzó a bajar y llegó a valorizarse en US$ 2,20 por kilo, en noviembre, detalló el anuario.

Fernández comentó que la caída abrupta en precios fue “un poco más de lo esperado”.

Si bien los valores venían bastante elevados al inicio del año, varios factores como la pandemia de covid-19, que alteró la movilidad de las industrias en China, y así su demanda y precios de exportación; y la guerra en Ucrania que impactó en varias aristas, incluido el costo de los combustibles, afectaron al mercado ganadero, indicó.

El clima a nivel local también afectó este año al mercado, ya que la falta de agua impactó en las pasturas, y el desarrollo de estas en la oferta de vacunos.

Se ve un nuevo horizonte para los negocios

Ahora “estamos con un dólar flaco y con una caída no menor al 30% o 35% en los precios de distintas categorías de hacienda. Pero más allá de esas dificultades hay productores que vendieron en mejores momentos y otros a los que les han tocado lluvias. La expectativa es de iniciar un año con otro horizonte”, aseguró.

Según dijo, Uruguay no solo “se ha encarecido”, sino que el mercado local no da la seguridad actualmente de que lo que los productores engordan hoy se pueda vender mañana.

“Los productores compraron ganados con kilos caros y hoy los están vendiendo por un valor 30% menor, comparativamente con el año pasado, y eso va de la mano con la confianza que el productor tiene que tener para invertir”, consideró y añadió que, por otro lado, Uruguay ha mejorado tanto en los resultados como en las exigencias que pone para la preparación de los ganados, lo que va de la mano con profundos análisis de la genética y la asociación entre ganadería y agricultura.

Finalizando el año con una venta de casi 12 mil cabezas, entre vacunos y lanares, el presidente de Pantalla Uruguay sostuvo que el sector ganadero está “consciente y maduro de las necesidades del mercado”. Porque, cuando el mercado “se tonifica y cumple con las expectativas”, los productores “responden con creces”, con buena genética e inversiones en alimento y suelo, opinó.

El último remate de Pantalla Uruguay del 2022 se realizó en Durazno.

No solo para el mercado de reposición Fernández tiene buenas perspectivas.

“Empieza a encaminar un mercado de Japón (exportación de lengua bovina), estamos expectantes de qué pasará con las lanas, (en un sector) que apunta cada vez más a una producción de mayor calidad y finura, y de qué pasará con nuestros vecinos en el mercado de Brasil, sobre cómo será para comprar una vez se establezca el nuevo gobierno”, comentó, considerando otros negocios del sector agropecuario.

Un consorcio que crece

Con un avance en las ventas, el crecimiento de Pantalla Uruguay ha sido muy importante, resaltó su presidente, no solo en volumen comercializado, sino también en la planificación del trabajo anual.

Una de las apuestas del consorcio fue comenzar a hacer más remates por año, por lo que en varias oportunidades hizo dos remates por mes, propuesta que seguirá impulsándose en 2023 en función de cómo se mueva el mercado, para darle más oportunidades de negocio a los clientes

Otro proyecto que Pantalla Uruguay impulsó, y con el que ratificó su apoyo a la educación rural, fue el concurso Tus Ideas Valen, que con una segunda edición en 2022 desafió a alumnos de escuelas rurales a pensar en la ganadería del futuro.

“Le damos la oportunidad a niños del interior, con sus experiencias y valores, que se forman desde el campo y con la familia, a participar y plasmar en un dibujo y redacción sus sueños de la ganadería del futuro. Le hemos dado mucha importancia a poder contribuir con la gente que nace y se cría en el campo y que genera el oficio”, agregó Fernández.

Finalmente, el presidente del consorcio de escritorios agradeció a los clientes y colaboradores por acompañar los negocios realizados durante el 2022 y recordó que las actividades comerciales comenzarán en 2023 con un remate de dos días: el miércoles 25 y el jueves 26 de enero. Para esa, la venta 251, ya hay importantes inscripciones, destacó.

Pantalla Uruguay volverá a rematar en enero de 2023.