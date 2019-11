Petinatti: "Empiecen a hacer el currículum, tienen cuatro meses"

"Soy Orlando Petinatti. Mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich. Soy de religión judía. Soy judío. Nací en marzo de 1968. Soy uruguayo. Algunos se preguntarán por qué comienzo el programa de esta manera. Seguramente alguien no entienda por qué empezamos así, por lo que trataré de resumir la historia para que todos entiendan".

De esta forma Petinatti dio comienzo a Malos Pensamientos, el programa que conduce todas las tardes por Azul FM. Relató entonces toda la situación vivida a raíz de su participación en el programa de cocina de Patricia Wolf en canal 5, e hizo alusión al posterior comunicado de la Asociación de la Prensa (APU), después de que hiciera un chiste sobre las entrevistas que realizó en un móvil el periodista y presidente del sindicato, Fabián Cardozo.

"En medio del programa dieron paso al móvil de Fabián Cardozo durante el cual tres políticos hablaron durante 9 minutos 42 segundos, mientras Cardozo sostuvo el micrófono sin interrumpirlos", y señaló que los ministros Jorge Basso, María Julia Muñoz y el presidente de ASSE, Marcos Carámbula "promocionaban el gobierno".

"Al regresar hice dos chistes alusivos al tiempo y al contenido político del móvil. en ningún momento me metí con el trabajo del periodista ni hice alusión a su imagen o participación. El periodista al ver el programa toma los chistes de forma personal y se mete con mi trabajo. Dice que hago humor, que soy vulgar, ordinario y chabacano y que tengo una forma obscena de caer simpático", relató el comunicador.

"A partir de allí me llamé a silencio y vi a Cardozo, que ademas es presidente de APU, desfilar por programas de espectáculos, revistas, radio, cual vedetonga hablando de este episodio", agregó.

Petinatti señaló que Cardozo es además de presidente de APU y movilero de TNU, conductor de un programa de carnaval y corresponsal de Telesur y de la agencia rusa Sputnik.

El comunicador señaló que así como Cardozo pudo definir su trabajo de la forma que lo hizo, él puede "definir el suyo como periodismo militante", por haber "sostenido el micrófono durante casi 10 minutos".

En ese momento hizo referencia al hilo de tuits de APU que defendía a Cardozo y llamaba a Petinatti por sus dos apellidos.

"PERIODISMO MILITANTE".

"No una, ni dos, ni tres, al menos lo hacen cuatro veces", dijo. "No solo no me ofenden sino que me siento orgulloso de mis raíces, de mi historia, y para nada oculto mis orígenes aunque mi personaje sea Orlando Petinatti. Quienes escuchan mi programa saben que yo hablo de mi religión, del pueblo judío, me río, hablo de las festividades, juego con las características que habitualmente hablan de la colectividad", agregó, y prosiguió.

"¿Los tuits de APU tienen un tufo antisemita por nombrarme repetidamente por mis apellidos? Yo creo que si pero no me gusta victimizarme. A Eduardo Galeano no le dicen Hughes, a (Jorge) Traverso no le dicen Shubert Pérez, a Cristina Morán no le dicen Iris Fariña. A mi me dicen Nieuchowicz Abramovich, los dos apellidos, y no me ofenden. Cada vez me siento más fuerte".

Señaló que antisemitismo "hay, hubo y habrá mientras haya ignorancia y también la hay en la APU y en quien escribió el comunicado".

En ese momento indicó que según pudo averiguar, "el comunicado lo escribió el periodista Luis Curbelo, secretario de prensa de APU, el mismo que siendo director de TNU alguna vez escribió contra los jueces llamándolos 'ladronazos' y 'tarados' y tuvo que abandonar el cargo". Leyó después algunos tuits de Curbelo en los que criticaba a la embajada de Israel y hablaba de "lobby judío".

También leyó un tuit del vicepresdente de APU que negaba que se tratara de antisemitismo.

Llegando al final de este inicio distinto de su programa utilizó las mismas palabras que cuando comenzó. "Soy Orlando Petinatti. Mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich. Soy de religión judía. Soy judío. Nací en marzo de 1968. Soy uruguayo y soy uruguayo porque en 1929 mi abuelo lituano vino en barco al río de la Plata y al querer bajar en Buenos Aires le dijeron que bajara en Montevideo, que en Uruguay tratan mejor a los judíos", dijo, con la voz entrecortada.

"Soy Orlando Petinatti. Mi nombre es Freddy Nieuchowicz Abramovich. Muchas gracias", finalizó, aún con la voz quebrada.

Inmediatamente comenzó la canción What a wonderful world en versión de Los Ramones y a la vuelta todo fue diferente. El programa prosiguió con el tono habitual, entre bromas con mensajes de los oyentes y agradecimientos a los periodistas que se solidarizaron con él.

Y en ese mismo tono Petinatti contó, que "en la heladera de Patricia Wolf quedaba solo un huevo" cuando un oyente le reclamó que debió haber agarrado dos huevos de abajo de la mesa.

Pero no terminó ahí. "¿Quieren que cuente otra cosa? Cuando estoy saliendo de canal 5, el canal de todos los uruguayos entra una periodista llamada Georgina Mayo, que se sorprende de verme allí y me dice: 'Ah, Petinatti, ¿que hacés por esta casa? Y no tuve más remedio que responderle. 'Esta casa, es tanto tuya como mía'", relató.

"Pasa a veces cuando se adueñan no solo del pensamiento único sino que se adueñan del relato, de la verdad y hasta del trabajo. Empiecen a hacer el curriculum muchachos, tienen 4 meses", finalizó.