Pingüinos, tortugas y ahora una ballena: aparecieron más animales muertos en la costa

Los vecinos de Playa Verde, en Maldonado, nunca habían visto algo igual. Este martes, una ballena de ocho metros de largo apareció muerta en la arena de la playa de los Lamas. La razón de su deceso nunca se sabrá: por razones sanitarias, la Intendencia de Maldonado debió retirar su cuerpo en descomposición y enterrarlo.

En los últimos días, la aparición de animales muertos en la costa este del país captó la atención de los habitantes de Canelones, Maldonado y Rocha. En tan solo cinco días, se acumularon en la arena albatros, pingüinos, delfines, lobos marinos, leones marinos, tortugas y corvinas negras sin vida, aseguró a El Observador Richard Tesore, director de la ONG SOS Rescate de Fauna Marina.

Los puntos críticos son Punta Piedras (Colonia) y Punta Negra (Maldonado). En el primer lugar aparecieron cerca de 50 animales muertos en 40 metros de costa; en el segundo lugar, la misma cantidad de animales en 70 metros, según Tesore. Además, también aparecieron pingüinos empetrolados y otras especies agonizantes.

¿Cuál fue la causa de la aparición masiva de animales muertos en la costa? "No hay una explicación clara. Hay un pool de factores que, hasta que no se sepan en detalle, va a ser muy difícil determinar la causa", señaló a El Observador Rodrigo García Píngaro, fundador de la la Organización Conservación de Cetáceos (OCC) y cofundador de Oceanosanos. Según explicó, determinar con precisión qué fue lo que pasó en los últimos días requiere de estudios muy específicos y caros, como por ejemplo analizar qué contaminantes tienen los animales en la piel, la grasa y los órganos.

Sin embargo, García Píngaro sostuvo que hay algunas explicaciones probables. La especie de ballena que apareció en Playa Verde —que no es propia de este hábitat costero— solía estar en extinción, pero fue recuperada en los últimos años. Según el activista, su muerte podría deberse a causas naturales, aunque también es posible que se intoxicara con los agroquímicos que llegan al agua favorecidos por la lluvia intensa.

Otras explicaciones posibles son los cambios en la temperatura y la salinidad de las aguas, así como la cantidad de buques de carga que hay en ciertas zonas del Río de la Plata, que alteran el hábitat en el que viven estos animales marinos. A su vez, los pingüinos "están sufriendo escasez de alimentos por sobrepesca" y esta también es una de las posibles explicaciones, según García Píngaro.

El activista señaló que "hay corrientes más intensas y fuertes", pero dijo que sin estudios "es todo muy relativo" y no se puede encontrar una única causa. No obstante, subrayó que "esto confirma que los océanos no están bien y que hay que hacer algo de forma urgente".

El personal de SOS Rescate de Fauna Marina tomó muestras de los animales conforme aparecieron, para luego poder estudiarlos. Sin embargo, Tesore dijo a El Observador que ninguna autoridad se acercó para analizar esas muestras.

Algunos de los animales aparecieron enredados entre redes de pesca, bolsas plásticas y otros residuos. Además, la necropsia que hicieron a algunas tortugas mostró que había ingerido plástico, aseguró Tesore. Por su parte, García Píngaro sostuvo que la hipótesis de la contaminación por plástico también es probable.