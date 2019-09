PIT-CNT da marcha atrás y suspende paro contra propuestas de Talvi

El PIT-CNT dio marcha atrás con la movilización prevista en contra de las propuestas del candidato colorado, Ernesto Talvi, en materia de empleo y funcionarios públicos. El presidenciable tiene el objetivo programático de reducir la plantilla de funcionarios del Estado, y le había puesto un número: 50.000 menos en cinco años de un eventual gobierno suyo, mediante la estrategia de no llenar las vacantes generadas por muertes y jubilaciones.

El presidente de la central obrera, Fernando Pereira, había dicho a El Observador el 18 de setiembre que el PIT-CNT debía responder a esa propuesta con "medidas en defensa propia", ya que lo anunciado por el colorado para el caso de que ganara las elecciones "asustaba".

Sin embargo, el dirigente sindical dijo en rueda de prensa este jueves, luego de un encuentro con Talvi en la sede de la organización, que "el secretariado (ejecutivo) por unanimidad decidió no plantear" el paro en la reunión que tendrá lugar mañana, por lo que "difícilmente se apruebe".

"Como dije anteriormente, estas cosas se aprueban o se desaprueban en un órgano representativo, pero ya evaluamos que hemos logrado el objetivo de que el tema de los empleados públicos y de la necesidad de consolidar las tareas sociales del Estado ya habían quedado plasmadas en la sociedad", dijo Pereira. Por lo tanto, añadió el dirigente, en lugar de un paro estimado para el 17, habrá una actividad similar a la de este jueves para exponer la posición de la central en esos temas.

Talvi expuso durante dos horas ante un auditorio colmado y la mirada atenta de los dirigentes de la central obrera sobre política económica, tributaria y de empleo, acompañado de su candidato a vicepresidente, Robert Silva,y sus asesores Fernando Pérez Tabó, Max Sapolinsky, Adriana Aristimuño, Ana Inés Zerbino, Ney Castillo y Adrián Peña.

"Todo el equipo se sintió totalmente cómodo. Fuimos recibidos con respeto y con hospitalidad. Se nos permitió exponer, se nos escuchó", dijo Talvi a la prensa, y agregó: "Quizás se sorprendieron de que haya muchas cosas (a las) que les vamos a dar continuidad y las vamos a mejorar, y otras que vamos a encarar de manera diferente, pero en última instancia no hay nada que no podamos discutir de manera democrática, civilizada y respetuosa".

Pereira, no obstante, dijo que el clima fraternal en el que se desarrolló el intercambio no significaba que se hubieran puesto de acuerdo. "Hay diferencias que se mantienen, que no las vamos a diluir en una charla", sostuvo.

"La diferencia de sustituir todas las vacantes del sector público desde nuestro punto de vista es una posición que va a debilitar al Estado y cuando un Estado se debilita, se debilitan también los ciudadanos de menor poder adquisitivo, los ciudadanos que tienen menores condiciones de vida, que viven en contextos críticos o que tienen empleos de magra calidad".

Talvi, por su parte, afirmó durante su alocución que no se iban a reducir la cantidad de funcionarios en aquellos sectores del Estado que tengan "prioridad".