PIT-CNT hará una caravana para conmemorar el Día de los Trabajadores

El PIT-CNT definió este jueves en una Mesa Representativa conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores con una caravana en Montevideo en vez de cuatro actos presenciales de no más de 100 personas que había definido la semana pasada, afirmó en diálogo con Subrayado el presidente de la central, Fernando Pereira.

La decisión se tomó luego de que el Poder Ejecutivo trasladara a la central sindical su preocupación por la realización de esos cuatro actos, que si bien no iban a ser multitudinarios podían contribuir a la propagación del coronavirus.

La Mesa Representativa de la semana pasada había definido hacer actos en la plaza Libertad, Lafone, Huelga General y Colón con distanciamiento físico, tapabocas y elementos de protección sanitaria. No iban a durar más de un par de minutos, ya que allí sólo se leería una proclama por parte de una única persona y se convocaría a no más de 100 personas. Sin embargo, la central sindical resolvió dar marcha atrás.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el secretario general, Marcelo Abdala, mantuvieron el miércoles una reunión con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a quien le plantearon la posibilidad de convocar a una caravana en vez de los cuatro actos.

La idea tuvo el visto bueno del Ejecutivo y Larrañaga comentó en conferencia de prensa, posterior a la reunión, que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo autorizó a dar seguridad a la caravana, para lo que se pondrán a disposición funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito (PNT).

Si bien el recorrido todavía no se definió, la central sindical pedirá que las bicicletas y motos que participen en la caravana no tengan más de una persona a bordo. Los autos y camionetas que participen, en tanto, podrán tener hasta dos personas arriba, una adelante y otra atrás. En todos los casos deberán contar con tapabocas y no está permitido que bajen de los vehículos en ningún momento de la caravana.

Para este 1° de mayo las consignas de la central sindical serán: "La cadena la hacemos entre todos" y "La plaza es tu casa". El primero refiere a la decisión del Poder Ejecutivo de no otorgar la cadena nacional de radio y televisión para que la central sindical emita su mensaje al considerar que esa herramienta solo debe ser usada para comunicaciones institucionales.

El segundo mensaje es "metafórico" y tiene que ver con el exhorto a permanecer en casa en medio de la emergencia sanitaria.

Según adelantaron las autoridades del PIT-CNT, el discurso de este Día Internacional de los Trabajadores se centrará en las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, aunque también está previsto que haya mención a otros temas de la coyuntura, como la Ley de Urgente Consideración, a la que el PIT-CNT se opone.