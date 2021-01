PIT-CNT insiste con más plazo para reforma de jubilaciones y se apoya en ejemplos de otros países

El PIT-CNT insistió con pedir más plazo para estudiar el diagnóstico de la reforma de las jubilaciones, que este martes comienza a estudiar la comisión de expertos de la seguridad social. Este grupo debe tener pronto el diagnóstico para entregar al Poder Ejecutivo el 1° de febrero, una fecha que el movimiento sindical considera muy pronta.

El representante de los trabajadores ante el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, destacó el trabajo "intenso" e "importante" de la comisión en los primeros dos meses de funcionamiento, pero criticó que no hubo "un trabajo colectivo" para "la construcción de un diagnóstico".

El 28 de diciembre, cada integrante de la comisión de expertos recibió un documento borrador con el diagnóstico, que debe tener su versión final en 19 días. "Es imposible que pueda haber una verdadera discusión con un trabajo colectivo", dijo Ruíz en una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT.

El director del BPS recordó que una primera versión del proyecto de ley urgente consideración –que creó la comisión de expertos– indicaba que el plazo para el estudio era de un año. Sin embargo, el tiempo se redujo a la mitad. Los expertos tienen tres meses –que se completan el 1° de febrero– para estudiar el diagnóstico y otros tres meses más para elevar una propuesta al Poder Ejecutivo, que luego será analizada por el Parlamento.

"Esa reforma tiene que ser con diálogo. La sociedad tiene que apropiarse, estar informada y entender la importancia del tema", argumentó Ruiz, quien resaltó que este asunto "va a impactar en todos los ciudadanos".

"Si la población no está informada, el resultado de la discusión no va a tener legitimidad porque la gente no va a entender el contenido de los cambios", dijo el director.

Ruíz mencionó como las reformas de la seguridad social de países europeos que discutieron durante años el cambio en el sistema de jubilaciones. Noruega trabajó en el tema durante tres años, de 2001 a 2004; el Reino Unido desde 2002 a 2006; Dinamarca de 2003 a 2005; y Suecia constituyó la comisión en octubre de 1984 y aprobó la legislación en 2001.

"Son datos oficiales que reconocen que para reformar la seguridad social se necesita tiempo y diálogo para construir consensos potentes", justificó el representante de los trabajadores.

Consultado por El Observador, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, abrió la puerta a extender el plazo tras el pedido de la central sindical. "En principio los componentes del diagnóstico están claros, pero si hubiera que dar algunos días más no habría mayor inconveniente sin la necesidad de ninguna resolución formal", respondió.

Sin embargo, el gobierno tiene pretende enviar el proyecto de ley de la reforma de la seguridad social entre julio y agosto al Parlamento.

El PIT-CNT ya había solicitado, a través de un comunicado, que los plazos de la reforma "revisados" para extender los procesos de discusión. En esa ocasión, la central señaló que el "apuro" genera "preocupación" porque puede "deteriorar la calidad del debate" y "ser un obstáculo" para alcanzar acuerdos.

El movimiento aceptó "la necesidad de instrumentar cambios", pero afirmó que estos deben ser mediante "un diálogo social que permita que la sociedad se involucre e internalice los desafíos" por delante.