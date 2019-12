PIT-CNT llama a "enfrentar" un "ajuste" del nuevo gobierno

El PIT-CNT organizó este jueves una Mesa Representativa Nacional Ampliada y en la reunión entregó un informe a líderes sindicales de los distintos gremios que contiene el balance y plan de acción para el año próximo. En el documento, la cúpula sindical llama a que los trabajadores estén "alerta" ante el cambio ideológico del nuevo gobierno.

"Tenemos que decir que ganó el proyecto país de la restauración neoliberal y ante ese escenario los trabajadores vamos a estar alerta a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cuál es el programa que tiene, los planes del próximo gobierno para con nosotros", dijo a El Observador Soraya Larrosa, vicepresidenta del PIT-CNT.

El documento, al que accedió El Observador, tiene un apartado especial que se titula "Qué está en juego en este año" en relación al 2020 y donde llaman a los dirigentes a desarrollar una "táctica" que permita "enfrentar en todos los niveles" la "estrategia" del gobierno electo.

"Resistir al ajuste no implica ubicarse en una posición defensiva. Esto debe traducirse en una ofensiva programática que promueva acciones concretas", señala el texto. "Es necesario (...) desplegar una línea de acumulación de fuerzas que nos permita revertir la correlación existente, tendiente a promover una reforma que recorte los derechos laborales", agrega en relación al bloque opositor que triunfó en la segunda vuelta de las elecciones nacionales.

En el documento se establece que "las clases dominantes" intentan desmantelar los "mecanismos previstos para la negociación colectiva". "El ataque a los Consejos de Salarios y las libertades sindicales, dan cuenta de un proyecto de ajuste brutal, expresado en el documento político que durante 2019 hizo pública la Confederación de Cámaras Empresariales y exponentes políticos del bloque dominante, que de forma más o menos solapada, plantean un retroceso a las políticas implementadas en la década del 90", sostienen.

Según dice el texto, se está desarrollando "una articulación regional" que transformará la seguridad social "en la lógica de recortar derechos" e "incrementar los niveles de explotación".

Larrosa, por su parte, aseguró que el PIT-CNT no va a cambiar su forma de actuar si no tiene ningún motivo. "Siempre y cuando no se trate de arrebatar ninguna conquista nosotros no vamos a tener ningún problema, y si tratan de arrebatar nuestras conquistas, vamos a salir a la calle a luchar y a negociar como lo hemos hecho siempre, como se hizo históricamente y también con este gobierno del Frente Amplio", agregó la vicepresidenta de la central sindical.

En la reunión de este jueves, a su vez, se discutió sobre la instalación de la nueva planta de celulosa de UPM y hubo dos mociones en juego: una con una mirada muy crítica frente a la negociación con la empresa finlandesa y otra propuesta alternativa que acepta la inversión extranjera pero manifiesta la preocupación por este tipo de contratos además de advertir que harán un seguimiento para que se cumplan las leyes laborales y el cuidado del medio ambiente.

La segunda moción, presentada por el plenario de Tacuarembó y que tuvo el aporte de otros gremios, fue aprobada por amplia mayoría.

Tal como lo informó el semanario Búsqueda este jueves, el tema no se discutió en la mesa representativa de octubre porque fue cancelada, ni en la de noviembre porque se votó para postergar la moción sobre la planta de celulosa. Fue recién en la reunión de este jueves que se trató el tema.