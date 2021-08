Plaza Colonia va por el título del Apertura con un personal trainer en el equipo

Gonzalo Camargo es una de las figuras de Plaza Colonia, equipo que está a punto de consagrarse campeón del Apertura 2021. Fue titular en las 13 fechas y detrás del golero Santiago Mele y de Yvo Calleros, el lateral izquierdo es el jugador que suma más minutos en el equipo que dirige Eduardo Espinel. Pero no solo de fútbol vive Camargo: el futbolista de 30 años y extensa trayectoria que comenzó en Peñarol, también es personal trainer, tiene grupos de entrenamientos y estudia la carrera de Educación Física.

El conjunto patablanca es el único que depende de sí mismo para obtener el título a falta de dos fechas para el final del torneo y buena parte del éxito se debe a la solidez defensiva. El equipo técnico de la AUF armó el 11 ideal del mes de julio y entre ellos se encuentran el golero Mele, el zaguero Mario Risso y el marcador de punta izquierdo Camargo.

El viernes Plaza Colonia entrenó a la hora 19:30 porque este domingo enfrenta a Wanderers a la hora 20:30 en el Parque Viera por la penúltima fecha. Por la mañana, Camargo tuvo una clase virtual de la licenciatura de Educación Física que está cursando. “Está complicado con el tema de virtualidad, estoy con las materias teóricas porque las prácticas no las voy a poder hacer porque son en Maldonado y al estar en Colonia me limita en parte”, contó a Referí.

"Mejor profe que jugador"

Hace varios años se recibió de personal trainer y muchas veces trabajó a la par del fútbol. “Este es el quinto año que tengo grupos de entrenamiento y me encanta. En Colonia pienso arrancar en setiembre, ya tengo hablado con algunos amigos que me han contactado para empezar. Ahora por el frío y los protocolos de la pandemia lo pospuse un poco hasta la primavera”.

En Montevideo, donde defendió a varios clubes (Boston River, Sud América, Danubio, Rentistas), acumula gran experiencia. “Siempre entrené a gurises que trabajan, que estudian, a algunos equipos de Liga Universitaria con conocidos donde armaba algún acondicionamiento físico, pero más que nada a personas que van a hacer deporte por distracción y para mantenerse activos”.

Camargo y Labandeira de Boston River

Es un refugio que tiene para escaparse un poco del fútbol: “Es una de las cosas que también me ayuda a salir un poco del entorno del fútbol; ellos me hablan de fútbol y yo les hablo de que me encanta que trabajen ocho horas y que después tengan la voluntad para ir a hacerse castigar por mi en el parque porque la verdad que soy un profe bastante exigente”.

Tiene muchos amigos que no están vinculados al deporte que practica y es su principal profesión. “Siempre les digo a mis alumnos que si me preguntan soy mejor profe que jugador de fútbol”.

Hace unos años, cuando jugaba en Sud América, entrenó durante unos días a sus compañeros de plantel: “Hicimos paro por falta de pagos. Julian Perujo, que tiene el curso, hizo de entrenador y yo de profesor. Más que nada hicimos trabajos que nos mandaba el profe en una cancha que conseguimos para entrenar. Nos morimos de risa esos días porque jugamos y ganamos. Fue un lindo momento”.

De todas formas, tiene pensado también hacer el curso de entrenador, aunque visualiza su futuro como profesor de Educación Física.

Fruto del esfuerzo

Pero ahora, el presente lo encuentra en Plaza Colonia y liderando el Apertura con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo que es Nacional: “Lo que hemos conseguido es fruto del esfuerzo, del sacrificio de todo el grupo. Estamos viviendo días lindos y tratando de disfrutar. No es fácil, pero tenemos que dejar de lado la ansiedad. Es algo que no se da todos los días en un club en desarrollo como Plaza, pero todavía no hemos logrado nada y es lo que hablamos entre nosotros”.

Camargo confía porque Plaza depende de sí mismo para alcanzar el éxito final, pero es consciente de que “no nos ha sobrado nada hasta ahora y todos los rivales nos han propuesto cosas diferentes y nos hicieron las cosas muy difíciles. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra”.

Carlos Pazos

Camargo durante su etapa en Danubio

Agregó: “Confiamos en las virtudes del equipo, el fútbol uruguayo es muy parejo y quedó claro en el último partido contra Boston River, que se potenció con el cambio de entrenador y si bien no nos creó muchas situaciones, manejó la pelota”.

Plaza empató su último partido frente a Boston en el Prandi y sufrió la expulsión de Diogo: “La roja nos condicionó, Boston se fortaleció con la pelota que es una virtud que tiene y ya lo sabíamos. Cuando vimos que se tornaba difícil nos cerramos bien”.

Aunque se han destacado varios jugadores de la última zona, Camargo expresó: “Mi pensamiento subjetivo es que la solidez es fruto del esfuerzo de todos. Leonai, Diogo, están en la primera línea de fricción, hacen un trabajo impresionante. Es el trabajo de los 11 jugadores y arriba tenemos jugadores desquilibrantes”.

Ayuda del sicólogo

El título está muy cerca y no pensar en eso es complicado, pero entre los más grandes tratan de poner un freno a la ansiedad: “Con el Cebolla, el Flaco (Fernández), Mario (Risso), tratamos de ver el próximo partido como uno más. Disfrutar del momento. Yo tengo charlas con mi sicólogo y me ayuda mucho”.

Camargo hace terapia por decisión propia desde hace cuatro o cinco años debida a un problema personal que tuvo y contó que el sicólogo Pablo Ferreira lo ayuda a mejorar. “A estar con los pies sobre la tierra, centrado”.

Agregó: “El fútbol es un trabajo y tiene su parte estresante, siempre estás rindiendo exámenes, es una carrera corta y llena de incertidumbres. La mayoría tenemos altibajos, hay que estar fuertes, centrados y no gastar energías en otras cosas”.

Sabe que la gente de Colonia “valora el esfuerzo” de los futbolistas, pero “obviamente quieren que termine de la mejor manera. Estamos en una situación privilegiada”.

Camargo nació en Artigas, pero desde los 4 años vive en Colonia: “Estoy en mi casa, cerca de mi familia, de mis amigos. Es inmejorable esta situación”, señaló.

Su paso por Peñarol

Camargo jugó en Primera con 15 años en la B y luego llegó a Peñarol. “Firmé contrato por cinco años y estaba Darío Rodríguez por delante, entonces prioricé salir a préstamo. Cuando terminé mi contrato todavía estaba Darío así que me parece que fue una buena decisión. Pero Peñarol me formó como jugador y persona”, contó. A lo largo de su carrera priorizó los estudios y fue una buena decisión de futuro.