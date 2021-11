¿Podés planear tu futuro?

Pasá y curioseá. Dedicá algunos de tus valiosos minutos a transitar la ruta de este Pícnic! al que te invito con entusiasmo. Hoy te voy a hablar de vértigo y confusión. La semana pasada llegó a Uruguay el iPhone 13 y mientras lo presentaba mi memoria voló al 2007, el año en que se lanzó el primero, y todo lo que cambió nuestra forma de vida ese pequeño y poderoso rectángulo, más allá de qué marca de celular uses. Desde hace años deslizamos el dedo sobre una pantalla para leer, entretenernos, perder el tiempo, ganarlo, guardar memorias, comunicarnos con amigos, entre tantas funciones de un aparato que llena en promedio más de cuatro horas de nuestra vida.



La rapidez de los cambios nos fascina y, al mismo tiempo, nos marea. Algo de eso dice Yuval Harari, el historiador y best seller israelí. “Cuando escribí “Homo Deus”, mi principal interés estaba en lo que viene después del humanismo y después del liberalismo. Pensé que el liberalismo y el humanismo eran las mejores historias que la humanidad había logrado inventar. Ahora tenemos que ir más allá debido a las revoluciones tecnológicas del siglo XXI, que cuestionan las ideas y supuestos más básicos del humanismo y el liberalismo”.



El tema que obsesiona a Harari es cómo las sociedades humanas han logrado prosperar por la capacidad de nuestra especie de creer en ficciones, ya sean estas cuentos de hadas, dioses, naciones o tecnologías. Son historias con poder porque capturan nuestra imaginación colectiva y nos impulsan a cooperar para crear sociedades. Estas ficciones pueden ser reales, a no confundirnos.



¿Cómo te cambió la tecnología, a vos y a tu entorno? ¿Qué hacemos para mantenernos firmes pero flexibles? Creo que la respuesta es tan simple como compleja: nuestras creencias y valores más profundos siempre nos salvan. Soy Carina Novarese, te agradezco la compañía y siempre te leo si me escribís a este mail.