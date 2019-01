Policía retiró a caballos sueltos que aparecieron en Avenida Italia

Un grupo de más de 10 caballos que aparecieron sueltos en pleno cantero de Avenida Italia, a la altura de Hipólito Yrigoyen, fueron retirados por la Policía luego de que el Municipio E recibiera esta mañana varias denuncias por parte de personas que circularon por el lugar, afirmó a El Observador el alcalde Agustín Lescano.

El Municipio E hizo la denuncia ante la Policía y contactó al Instituto Legal de los Derechos de los Animales (ILDA), encabezado por Rita Colombo, para que apoyara en el retiro de los caballos. Colombo explicó a El Observador que se comunicó con la Seccional 11 -que corresponde por zona- para que personal de la Policía concurriera al lugar, ya que se trataba de un grupo grande de animales.

La activista señaló que se requiere la presencia policial y autorización judicial para retirar a los caballos. Cuando se trata de un solo animal, por lo general, la Policía no tiene problemas para retirarlo del lugar y llevarlo a la seccional. Pero, según detalló Colombo, en casos de grandes grupos necesita pedir apoyo a la Guardia Republicana, que está acostumbrada a trabajar con caballos. "Con el nuevo código, los comisarios no pueden directamente accionar al juez. Tienen que comunicarse, dar parte al juez, todo a través de la Fiscalía. El tema es que la Fiscalía, no sé cómo, pero no está dando orden a coraceros para actuar", afirmó Colombo.

Los caballos, según declaró Colombo, son de un hombre que vive en la zona de Malvín Norte y los tiene sueltos. La ONG no tiene más datos sobre la actividad del hombre ni la razón por la que tiene tantos animales.

Consultado por El Observador, el juez de Faltas Jorge Pírez, quien actuó en el caso, aseguró no conocer cuál había sido el destino final de los caballos y agregó que dio la autorización para que solo uno de ellos fuera devuelto al dueño que se presentó en la seccional. Sin embargo, Colombo precisó que todos los caballos fueron devueltos y que, a diferencia de lo que establece la normativa departamental, el dueño no debió pagar ninguna multa para llevarse a los animales.

"Acá en el Municipio E es moneda corriente. En Euskalerría hay personas que continuamente están haciendo denuncias", agregó Colombo.