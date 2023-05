“Policías del Agua” hacen de Las Vegas una ciudad modelo en tiempos de sequía

Casi 2,3 millones de personas viven en el valle Las Vegas, sitio turístico que visitan anualmente unos 40 millones de personas para solazarse con sus enormes casinos y hoteles. Pero mundialmente conocida como la capital del mundo del juego, la desértica ciudad emergió ahora como un sorprendente modelo de austeridad cuando se trata del uso del agua.

El Estado de Nevada, donde se encuentra la mega ciudad del juego, sólo puede usar menos del 2% del agua del de por sí seco río Colorado. Por eso, las autoridades decidieron tomar medidas extremas. Entre ellas, prohibir el riego del césped de los jardines de quienes viven allí y limitar al máximo el tamaño de sus piscinas particulares.

Bronson Mack, portavoz de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, declaro que "Las Vegas hizo un gran trabajo vendiendo una imagen de exceso y decadencia. Pero nuestra comunidad es extremadamente eficiente en el uso del agua".

Es que, pese a que durante las últimas dos décadas la ciudad casi duplicó su tamaño, se debió reducir en casi un tercio el uso del cada día más seco Colorado.

Ante la grave secuencia de sequías de los años 2000, cuando Nevada consumió más de la cuota correspondiente de su principal fuente de agua, el Estado dictó un paquete de leyes estrictas, resolvió beneficiar con incentivos económicos a quienes cumplieran con las reglamentaciones y puso en marcha campañas educativas para limitar el gasto superfluo del líquido cada vez más escaso.

Mientras las autoridades federales del reseco oeste de los Estados Unidos comenzaban a estudiar cortes obligatorios del suministro, Las Vegas pasó a convertirse, con sus medidas, “en la estrella de la conservación del agua y modelo para otras ciudades de la región”, según señaló a la agencia de noticias AFP el investigador Brian Richter.

Las fuentes danzantes del Bellagio y los canales del Venetian, espléndidas atracciones en estos dos casinos ubicados en la Franja de Las Vegas, pasaron a utilizar agua no potable de pozos privados.

Y en los suburbios, cada día más populosos, empezaron a circular las Patrullas del Agua, cuerpos de policías que recorren las zonas a la caza de aspersores o mangueras con goteras filmando infracciones antes de colocar una bandera en los jardines si se trata de una primera falta, o una multa para quienes reinciden en sus transgresiones.

“Los infractores tienen dos semanas para solucionar los derrames de agua", explicó a AFP Cameron Donnarumma, uno de los responsables de las patrullas. Y agregó: “Algunos dueños se sienten un poco molestos al encontrar policías del agua en sus jardines antes de que amanezca, pero la mayoría coopera”.

De su trabajo depende que los residentes denuncien en una aplicación a los vecinos que desperdician el agua, lo que deriva en 20 a 50 visitas diarias.

Para el año 2027 estará prohibido regar en Las Vegas el césped decorativo, esto quiere decir que no sea funcional, excepto en las residencias unifamiliares. Para ello, las autoridades ofrecen US$ 3 por cada 0,30 metros cuadrados de césped que los dueños remuevan y reemplacen por alternativas que requieran irrigación más eficiente.

El programa puesto en práctica por Las Vegas fue imitado en otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Phoenix, pero es difícil de llevarlo a cabo en localidades más chicas. Un estudio señaló que los "presupuestos reducidos y una habilidad limitada para ofrecer incentivos financieros en ciudades pequeñas pueden ser un impedimento en programas de conservación de agua".

Pese a los buenos resultados de la campaña, no todos los habitantes de Las Vegas ven con buenos ojos la medida. Tedi Vilardo, una ama de casa entrevistada por AFP, que riega su jardín no más de 12 minutos, de acuerdo con las reglas, encontró varios puntos flojos. "Voy a desafiar las reglas, ya que en el invierno pasado llovió bastante. Y no voy a poner pasto artificial en mi jardín, ya que a mis dos hijos pequeños les quema los pies", dijo.

La regla que limita el tamaño de las piscinas a 56 metros cuadrados también cuenta con la desaprobación de Kevin Kraft, diseñador de estanques.

Kraft dijo que “la industria del ramo no fue consultada antes de impulsarse las normas sobre un límite basado en porcentajes del tamaño total del lote de una vivienda”. El diseñador opino que "gran parte de estas medidas son políticas, ya que las autoridades de Nevada están bajo presión del gobierno federal y tienen que ahorrar".

Las normas que limitan el acceso de Nevada al río Colorado, que abastece a 40 millones de personas, incluidas ciudades y zonas rurales de California, datan de 1922. “En esa época, Las Vegas apenas existía. Era una parada del tren entre Los Ángeles y Salt Lake City", precisó el vocero Mack.

La caída de los niveles de agua del cercano lago Mead, el mayor embalse del país, hizo que las autoridades federales planearan cortes drásticos en el oeste estadounidense, ya sea por porcentajes uniformes para los Estados o por derechos prioritarios.

Si se aplicara este derecho prioritario, Nevada quedaría en último lugar, aunque Mack sitúa todas sus esperanzas en que Las Vegas "debería recibir crédito por la cantidad de agua que ahorramos en esta comunidad en los últimos 20 años".