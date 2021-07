¡Ponga huevo!

Por Pablo Carrasco, Twitter.com/@confin48, especial para El Observador

Nunca me conformé con el desempeño y estancamiento de nuestra avicultura. He invertido muchas horas de estudio buscando una explicación para que, allende una frontera seca, Brasil sea el mayor exportador de pollos del mundo y que por aquí la misma actividad sea una quimera. Finalmente tengo tal explicación, pero no es objeto de esta columna.

Motiva retomar al tema, una decisión trascendente de la Comisión de la Unión Europea adoptada la semana pasada. La Comisión aceptó una propuesta de la ONG llamada “End the cage age” –fin de la era de las jaulas– como base de la producción industrial de huevos y pollos, estableciendo para esta forma inhumana de tratamiento animal una fecha de vencimiento.

Quisiera tener la capacidad de transmitirle al lector la magnitud del cambio, el terremoto que significa desmontar una estructura de producción completamente mayoritaria para sustituirla por un sistema de producción diferente. A tal punto sacude a las actuales estructuras, que la Comisión Europea habrá de apoyar con recursos y formación la reconversión requerida y le dará un plazo generoso para que dicha reconversión se complete en el año 2027.

Para utilizar un paralelismo fácil de entender, esta decisión se equivale a darle un plazo a la terminación de animales a corral en la cadena de carne vacuna.

Las jaulas son la norma y la vergüenza en materia de bienestar animal en la casa del que más critica la paja en el ojo ajeno y determina un barajar y dar de vuelta a nuestros productores para largar desde la misma línea de partida, luego de haber estado varias vueltas atrás.

Detalles como los espacios requeridos, los milímetros de bebederos y comederos, el piso que permita apoyar los tres dedos y la cantidad de pollos por hectárea en los sistemas que permiten el acceso a patios o pasturas le dan la chance a Uruguay de prepararse antes que los europeos y permite convertir nuestro “atraso” en una oportunidad.

El desafío planteado pone al país en una posición muy ventajosa. Tenemos la chance de duplicar la apuesta y además de eliminar las jaulas, podemos producir pollos y huevos pastoriles. En un país privilegiado desde el punto de vista climático es completamente viable no solo permitir el acceso al exterior del galpón, también ofrecerles pasturas sembradas de máxima calidad como alfalfa y trébol blanco. No estamos en un desierto ni tampoco la nieve nos tapa las puertas de salidas del galpón, y en tal sentido las ventajas incomparables que tenemos para producir carne vacuna a pasto se pueden trasladar a la avicultura vernácula.

Esta, sin embargo, no es la oportunidad de brindar un plan B amigable con los animales y el medio ambiente que puede ser consumido a partir de un puesto de venta en el costado de una ruta. Nos estamos enterando que hay un llamado a aspirantes a participar en la Premier League para abastecer con otro sistema de producción a millones de consumidores de altísimo poder adquisitivo.

Esto implica que además de resolver el sistema de gallinas libres, que es relativamente fácil y parecido a lo que hacemos, debemos resolver el desafío de hacerlo en gran escala. En un país que le da a cada vaca dos canchas de futbol, no deberíamos tener inconvenientes en conseguir un pedacito de campo para que las gallinas picoteen.

Y un desafío tal vez mayor será no terminar esta columna con el estribillo de pedirle al Estado que lidere el proceso de cambio.

Es hora de inaugurar nuestra capacidad de hacer que las cosas pasen, de llamar la atención de inversores y organismo de financiamiento para que el apoyo de esta tecnología sea jugar y cobrar.

Es hora de pararnos sobre nuestras piernas y ver que no nos caemos.