“Por favor, no me peguen más patadas”: ¿Qué fichaje de Peñarol hizo el pedido a sus compañeros?

Uno de los nuevos jugadores que llegaron a Peñarol en el último período de pases le hizo un pedido especial a sus nuevos compañeros: que no le peguen más patadas en los entrenamientos.

Así lo contó este domingo Kevin Méndez, quien regresó a los aurinegros en las últimas semanas, si bien no fue él quien hizo el pedido.

Quien solicitó que no le peguen más fue el ecuatoriano Billy Arce.

“Llegó y en la primera concentración todos los nuevos tuvimos que hablar. Empezó él y dijo que estaba contento de estar acá, y pidió: ‘Por favor no me peguen más patadas que me han reventado en toda la semana’”, contó Méndez este domingo a Locos por el fútbol de FM Del Sol.

Foto: Leonardo Carreño.

Billy Arce pidió que no le peguen

“Yo le dije: ‘Aprontate porque el fútbol uruguayo es jodido’”, agregó el mediocampista que este domingo marcó un gol ante Defensor, su exequipo.

Sobre Arce, el exvioleta señaló que “es crack”.

“Llegó tímido, pero poco a poco se está soltando”, comentó

Leonardo Carreño

Kevin Méndez marcó ante Defensor

“Estaba en un hotel medio en las afueras y sin mucho contacto con nosotros, pero ahora se está juntando con gente para que lo pasen a buscar para el entrenamiento. Pero bien", expresó. "Es muy buen jugador”, agregó Méndez sobre su nuevo compañero ecuatoriano.