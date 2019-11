Por incitación a la violencia, el gremio de árbitros denunció ante la Justicia al relator de la audición partidaria de Nacional

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) denunció a Javier Moreira, relator de la audición partidaria de Nacional, Pasión Tricolor en AM 1010, por insultos e incitación a la violencia contra el agremiado Pablo Giménez, durante el relato del partido que Defensor Sporting le ganó a Nacional el pasado 23 de noviembre por la fecha 13 del Clausura.

El encuentro se jugó en el estadio Luis Franzini y a los 80 minutos, cuando empataban 1-1, hubo un penal del violeta Mauricio Gómez contra el delantero tricolor Thiago Vecino que el juez Giménez no sancionó. En la siguiente jugada resultó expulsado el volante de Nacional Mathías Cardacio y de esa falta Gómez marcó el definitivo 2-1 para el local.

Durante su relato, Moreira expresó: "¡Esta sí la viste! ¡Otra vez los jueces, esto es vergonzoso! Un penalazo a favor de Nacional y en la retranca hay roja para Cardacio... Vergonzoso, otra vez un árbitro cocinando a Nacional. Señoras y señores, hay que cortarle la teta al Nacho Alonso (presidente del Ejecutivo de Asociación Uruguaya de Fútbol), hay que cortarle la teta al Ejecutivo, hay que sacarlos del forro de saben donde...".

Más adelante, en sus expresiones que realizaba en un tono elevado, agregó: "Como habrá sido el penalazo que hasta Sonsol dijo que fue penal. Con eso te digo todo".

Después del gol de Defensor, Moreira expresó: "¡Increíble! ¡No lo puedo creer! La verdad, entreguen la copa a Peñarol, que se la entreguen, el Nacho Alonso, el Ejecutivo, el Colegio de Árbitros, los Ubriaco (Dario, director del departamento de arbitrajes de la AUF), los De León (Marcelo, presidente del gremio de árbitros), otra vez cocinan a Nacional".

"Si las cosas son cristalinas y los árbitros se equivocan para los dos lados, pero hace años se están equivocando para Nacional", agregó y luego sentenció con una frase que promovió que los árbitros fueran a la Justica: "No van a salir. ¡Los jueces hoy no pueden salir de acá, hoy no salen los árbitros del Franzini! Ojalá que las 2.000 personas vayan a la puerta del vestuario para que no salgan los árbitros del Franzini".

La denuncia de Audaf fue a raíz de este relato y el fiscal Diego Pérez, que tomó el caso, ya solicitó el audio a Ursec (Unidad reguladora de servicios de comunicaciones) para continuar la investigación.