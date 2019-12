Por qué debería importarnos que esté en riesgo el grado inversor

Déficit fiscal, grado inversor, deuda soberana, son conceptos muchas veces inasibles para el ciudadano de a pie, pero insistentemente presentes en las noticias de un tiempo a esta parte. Ya en campaña el tema estuvo picado y será también una constante durante la transición de gobierno.



En grandes líneas, imaginate que vos gastás más de lo que ganás. Si no querés o no podés acompasar tu gasto a tus ingresos, no te queda otra que pedir prestado para cubrir la diferencia. Pero a menos que te cruces con un filántropo que no espere que le devuelvas la plata, el que te preste va a querer que le pagues y además ganar algo con ese préstamo. Y para saber si le vas a pagar, alguien tiene que contarle al prestamista si vos sos buen pagador o le vas a dejar el muerto. Esa situación, a escala país y con los actores intervinientes, es lo que intentaré explicarte en esta newsletter.