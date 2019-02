Por qué el 23 de febrero es el día clave para el futuro de Venezuela y su gobierno

Desde que el pasado 12 de febrero el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el sábado 23 una caravana de miles de personas llegaría hasta la frontera con Colombia a hacer pasar el cargamento de ayuda humanitaria que envió Estados Unidos y que el régimen de Nicolás Maduro no permite entrar, todos los ojos están puestos en esa línea divisoria.

"La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela, porque el usurpador va a tener que irse, sí o sí de Venezuela", dijo Guaidó. Pero esa entrada "si o si" de las toneladas de asistencia que están del otro lado es mucho más que un simple pasaje de alimentos o medicinas. Es el símbolo que va a marcar el futuro del gobierno.

¡Venezuela, tenemos fecha para la ayuda humanitaria!



Un mes después de juramentarnos lo lograremos: este #23Feb entrará la ayuda humanitaria.



En 11 días la #FANB tendrá que decidir si va a estar del lado de los venezolanos, de la constitución o del #Usurpador pic.twitter.com/mgZhjcoYSM — Juan Guaidó (@jguaido) February 12, 2019

¿Qué pasa si la oposición logra hacer pasar la ayuda después de que Maduro mandó bloquear las fronteras con camiones, contenedores y militares? ¿Puede Maduro sortear esa derrota? ¿Y si los militares logran detener el pasaje de la caravana? ¿Cómo sigue Guaidó al frente de una presidencia encargada si no puede cumplir con su primera y más importante promesa?

Este jueves partió de Caracas parte de esa caravana que la oposición aspira a que llegue al millón de personas. Dos días antes, Guaidó se encargó de pedir vía redes sociales a distintos militares, a los que nombró y colocó su foto, que permitieran el ingreso de la ayuda. "El 23F debe elegir entre servir a Maduro o servir a la patria", dice parte del mensaje. Y un día después, volvió a la carga a través de sus redes para exigir a las Fuerzas Armadas que le hagan caso. Les dio "tres días para acatar la orden del presidente" encargado.

Y anuncio al país: este #23F nos movilizaremos a todos los cuarteles de Venezuela a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria.



Señores de la #FANB, tienen 3 días para acatar a la orden del Presidente (E) y ponerse del lado de la constitución. Esta ayuda es para salvar vidas. — Juan Guaidó (@jguaido) February 20, 2019

Sin embargo por el momento fueron pocos los militares que se dieron vuelta. Y ahí están las fichas de Maduro. Si logra retener su apoyo, a Guaidó le será difícil seguir adelante.

Los muertos y las responsabilidades

Días atrás, el diputado opositor Lawrence Castro dijo a El Observador que el sábado irán a la frontera "para salvarse", y reconoció que si bien no sería fácil, seguirían adelante. "Somos un movimiento pacífico. Los asesinos y los que tienen las armas son ellos. Iremos a las fronteras con nuestras manos y nuestro pecho a buscar nuestra ayuda. Si quieren que nos maten", dijo. Además, aseguró que no irían preparados para un enfrentamiento, y que "si hay un muerto será responsabilidad de Maduro".

Y ya lo dijo el ministro de Defensa del chavismo, el general Vladimir Padrino. "No van a poder pasar por el espíritu patriótico de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer a un gobierno títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico, no lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres".

Y esto es algo en lo que nadie deja de pensar. ¿Qué puede pasar en la frontera?

Según indica un informe de Gideon Long, de Financial Times, las fuerzas militares lideradas por Padrino tienen 140.000 militares, divididos entre el ejército, la marina, la fuerza aérea y la Guardia Nacional Bolivariana. Si bien no es una cifra significativa, si se compara por ejemplo con Colombia, que tiene tres veces más, en Venezuela a eso se le suma "una vasta milicia civil, una brutal fuerza policial — Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) — y cientos de pandillas conocidas como colectivos, algunos de los cuales están armados", indica el informe.

La milicia bolivariana, a la que Maduro convocó semanas atrás a "armarse hasta los dientes", cuando preveían una invasión estadounidense, está integrada por más de un millón y medio de civiles. Si Maduro logra movilizarlos hacia las fronteras el enfrentamiento con la caravana opositora será difícil de evitar.

La @MiliciaFANB está preparada para defender y expulsar, a cualquier fuerza extranjera que ose tocar un palmo de nuestra tierra. Nos defenderemos de imperialistas, oligarcas y traidores, vengan de donde vengan. ¡No podrán con nosotros! pic.twitter.com/Ci58epOakd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 17, 2018

Y de enfrentamientos entre chavismo y oposición Venezuela sabe de sobra, con triste resultado. Para hablar de los últimos incidentes, Amnistía Internacional (AI) responsabilizó el miércoles a Maduro por las ejecuciones selectivas de manifestantes que según la organización se registraron el mes pasado en el marco de las protestas antigubernamentales.





El informe concluye que fuerzas de seguridad venezolanas "bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana". Entre el 21 y el 25 de enero pasado, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como ilegítimo, al menos 41 personas murieron, "todas por herida de arma de fuego" y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, indicaron en la presentación del trabajo.

Si la oposición logra, de la forma que sea, hacer ingresar la asistencia, será la más grande derrota para Maduro, que no solo ya enfrenta el descrédito de decenas de países que no lo reconocen como presidente, sino que no habrá logrado controlar a sus opositores en su enfrentamiento más profundo.

En cambio, si la oposición no consigue su objetivo, será una demostración de poder del líder chavista, que a fuerza del apoyo militar y el control de organismos electorales logra subsistir en el gobierno pese a los cuestionamientos por parte del mundo entero.

Lo que pase el sábado en la frontera nadie lo sabe. La convocatoria o no a nuevas elecciones es tema a discutir más adelante. Lo que es prácticamente un hecho es que de lo que allí suceda dependerá la suerte de los venezolanos de ahora en más.

El día D: lo que se sabe y lo que no sobre las movilizaciones del sábado

Lo que se sabe

-El principal centro de acopio está en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Táchira (Venezuela). Otros dos puntos estarán en Brasil en el estado Roraima (limítrofe con el estado venezolano Bolívar), y otro en la isla caribeña Curazao.

- Voluntarios irán en caravanas a las fronteras terrestres y marítimas, y hacia Puerto Cabello y la Guaira.

- Maduro suspendió desde el martes de manera "indefinida" vuelos comerciales y privados hacia Curazao, así como los zarpes de todos los puertos hasta el domingo 24. También cerró este jueves totalmente la frontera con Brasil por tiempo indefindo y evaluaba hacer lo mismo con Colombia.

- El multimillonario británico Richard Branson organizó el concierto "Venezuela Aid Live" en Cúcuta el 22 de febrero para recaudar US$ 100 millones. En contraofensiva, el gobierno venezolano convocó un recital paralelo el viernes, sábado y domingo denominado 'Hands off Venezuela' (Manos fuera de Venezuela).

- Los conciertos se harán en los dos extremos del puente binacional Tienditas, apenas a 300 metros de distancia, bloqueado por militares venezolanos con obstáculos para impedir el paso de ayuda por vía terrestre.

- El concierto opositor contará con artistas internacionales como los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, los colombianos Carlos Vives y Juanes, el puertorriqueño Luis Fonsi, el dominicano Juan Luis Guerra y los venezolanos José Luis Rodríguez ("El Puma") y Nacho.

- El chavismo hará jornadas de asistencia médica gratuitas en la frontera y distribución de 20.000 cajas de alimentos a habitantes de Cúcuta.

- El sábado oposición y oficialismo harán manifestaciones en todos los estados.

- Más de 600 toneladas de ayuda se suman a la fecha, además de unos 150 millones de dólares.

Lo que no se sabe

- Se desconoce cómo hará Guaidó (con prohibición de salida del país) para encabezar la operación de entrada de ayuda humanitaria. La caravana, de la que él participa, salió este jueves de Caracas, ya que son unos 900 kilómetros hasta la frontera.

- La presencia de Maduro en la frontera tampoco ha sido confirmada.

- El método para la entrada de la ayuda es desconocido. Guaidó ha dicho que llegará "por tierra y por mar", pero Tienditas está bloqueado y los puertos también. La posibilidad de que parte de la ayuda sea introducida por caminos ilegales no está descartada.

- El mecanismo para el despliegue de voluntarios no ha sido anunciado.

- No está claro si la Fuerza Armada venezolana, leal a Maduro, impedirá o podrá controlar el ingreso de las donaciones a través de las porosa fronteras colombo-venezolana.

- La cartelera del concierto chavista aún se desconoce.

El Observador y agencias