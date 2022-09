Por qué el mayor crecimiento económico no redujo la pobreza en Uruguay

El último dato de pobreza que divulgó el INE correspondiente al semestre enero-junio generó distintas reacciones e interpretaciones sobre lo que efectivamente dejaron esas cifras.

La tasa total de pobreza aumentó (0,5%) en el primer semestre del año en la comparación interanual pero se redujo (0,3 puntos) respecto al segundo semestre de 2021 . De acuerdo al informe oficial, la pobreza se estimó en 10,7%, con un incremento de medio punto porcentual (unas 17 mil personas más) en comparación con igual período del año pasado (10,2%). Eso significó que cada 1.000 personas hubo 107 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias que se consideran para la medición. La variación interanual y respecto al semestre previo fue inferior al margen de error de 1% de la encuesta del INE.

Para el gobierno, los datos de INE demuestran que Uruguay logró mantener niveles de estabilidad frente al aumento de precios y de la pobreza en el mundo y valoraron como positivo que se generaron más puestos de trabajo.

En el promedio del año pasado (2021), la pobreza se había estimado en 10,6% y se había reducido en 1 punto respecto a 2020 (11,6%). Ello implicó que unas 35 mil personas dejaran su condición de pobres bajo la metodología el ingreso.

Creció la economía pero no bajó la pobreza

El economista y socio de CPA Ferrere Gabriel Oddone analizó en su cuenta de Twitter el comportamiento de este dato y por qué la recuperación que mostró la economía uruguaya no se tradujo una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia del país. El analista recordó que el PIB creció 7,7% entre el segundo trimestre (abril-junio) de 2022 respecto a igual período del año pasado. "En igual período la pobreza se mantuvo estable y es muy probable que haya aumentado en los menores de 6 años. La economía crece pero la pobreza no cede ¿Por qué?", se preguntó.

De hecho, según el dato del primer semestre —que divulgó el INE— mostró que la pobreza en los menores de 6 años trepó del 16,1% en enero-junio de 2021 a 22,5% en igual período de este año y alcanzó el mismo nivel del primer semestre de la pandemia (2020). A su vez, quedó 6 puntos por encima del nivel que se había registrado en igual período de 2019 (16,4%).

Según explicó Oddonde, "el crecimiento (rebote) se basó mayoritariamente en sectores poco intensivos en mano; las actividades intensivas en mano de obra no calificada, no alcanzan todavía los niveles de ocupación de 2019". A su vez, acotó que el "aumento del empleo se estancó en el cuarto trimestre de 2021" y que los ocupados de hoy no son los mismos que en 2019. "La ocupación de personas con baja calificación está por debajo de los niveles previos pandemia", indicó.

Precisamente, el economista Nicolás Cichevski indicó que durante la primera mitad de 2022 hubo 30 mil ocupados más que en 2019 pero el desempeño es heterogéneo. En ese sentido, indicó que hay 21 mil empleos menos en el servicio doméstico y 10 mil menos en alojamiento y entretenimiento, "ambos con ingresos por debajo de la media y niveles más elevados de informalidad y subempleo".

"Si bien es razonable pensar que el impacto en alojamiento y entretenimiento es transitorio (aunque demorará la recuperación dada la situación argentina), la caída del empleo en el servicio doméstico parece ser estructural (trabajo a distancia requiere menos cuidados)", consideró Cichevski.

Por otro lado, Oddonde recordó que finalizar el segundo trimestre de 2022 el salario real seguía 4 puntos porcentuales por debajo del nivel de diciembre de 2019.

"Por todo eso, no sorprende que la reducción de la pobreza no haya tenido lugar ni que la pobreza infantil se haya acentuado a pesar de la recuperación. Los hogares donde habitan más niños (los más pobres) son los que menos están accediendo a los beneficios de la recuperación", señaló.

A juicio del economista, la "clave para atacar la pobreza de manera sostenible (ir más allá de las transferencias), son las políticas activas de empleo. Como siempre nos recuerda Matías Brum (economista y docente de la Facultad de Economía): 'Entrar en la pobreza es algo fácil, salir de ella es muy difícil'".

Por otro lado, el INE informó que el total de personas bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,4% el cierre del primer semestre.

La incidencia de la pobreza presenta una distribución heterogénea en el territorio nacional. Los mayores valores se registran en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Montevideo. Por otra parte, los niveles más bajos corresponden a los departamentos de San José, Flores y Durazno.