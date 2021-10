Por qué fracasó la idea del pasaporte sanitario uruguayo y el nuevo rol de las agencias de viajes

Que Uruguay implemente un pasaporte sanitario propio para la entrada y salida de nacionales y extranjeros al país pasó de la inminencia al descarte. Al mismo tiempo, las agencias de viaje empezaron a jugar un rol preponderante en el asesoramiento sanitario de los turistas.

A mediados de julio, El Observador informó que el gobierno estaba ultimando la creación de un pasaporte sanitario uruguayo que se denominaría Pasaporte.uy. Este serviría para que los viajeros contaran con toda su información sanitaria en una misma aplicación y pudieran presentarla al ingresar al país.

Sin embargo, fuentes del ministerio de Turismo (Mintur) señalaron a El Observador que, teniendo en cuenta la mejora de la situación sanitaria y la disminución de requisitos de ingreso a los distintos países, es casi un hecho que no se va a implementar el Pasaporte.Uy y, por lo tanto, los interesados en viajar deberán manejarse, como hasta ahora, con la app CoronavirusUy.

“Tú ya tenés tu ciclo vacunatorio en la aplicación. Entonces, lo que habrá que definir es si vale la pena realmente” avanzar con el pasaporte sanitario, indicó el informante.

Esta definición se tomará la semana que viene, cuando autoridades del Mintur se reúnan con sus pares de Defensa, Interior y Salud, con el fin de “afinar detalles” y “agilizar trámites” de ingreso al país de cara a la reapertura de fronteras para extranjeros del 1º de noviembre, según informó este jueves en rueda de prensa el ministro Tabaré Viera, luego de reunirse con el presidente de la República Luis Lacalle Pou.

Los requisitos de hoy

Al día de hoy, los uruguayos que viajan al exterior deben presentar a su retorno un PCR negativo realizado con una antelación de máximo 72 horas y realizarse otro siete días después. Si se está vacunado, no es obligatorio realizar cuarentena. Para ingresar a otros países, se deberán cumplir con los requisitos dispuestos por las autoridades sanitarias de cada uno.

En este contexto de mejora de la situación sanitaria, flexibilización de las restricciones de ingreso a los diferentes países y la caída del pasaporte sanitario uruguayo, las agencias de viaje ya están jugando un rol clave a la hora de asesorar a turistas y todo apunta a que lo seguirán haciendo.

Freepik Turismo

El nuevo rol de las agencias

En años prepandemia, los turistas podían simplemente comprar sus tickets de avión o sus paquetes de viaje e ir a destino sin mayores dificultades e incluso sin una gran planificación. La pandemia y posterior proceso de retorno a la normalidad, implica hoy realizar una serie de trámites y manejar información de primera mano en cuanto a los destinos elegidos.

Información y exigencias que varían en forma dinámica según las decisiones que tomen las autoridades sanitarias del país que se quiera visitar e incluso de regiones particulares dentro del mismo país.

Los agentes de viaje empiezan entonces a jugar un papel inédito que implica asesorar a sus clientes sobre estos cambios sanitarios para las distintas opciones de destino.

Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), dijo a El Observador que los agentes de viaje “están realizando un trabajo arduo” y “haciendo cosas que jamás se imaginaron que iban a tener que hacer”.

“Una vez que el cliente decide el destino al que quiere ir, es necesario ver qué condiciones de ingreso tiene ese destino, qué vacunas tiene el pasajero, qué vacunas acepta el destino, si acepta al turista solo con vacunas o si es necesario un test PCR o un test de antígenos. También las fechas de viaje ya que Estados Unidos, por ejemplo, tiene determinadas exigencias hasta octubre y en noviembre tendrá otro tipo”, explicó Pera.

Piqsels

Turismo

Andrés Gil, director de e-commerce del holding 5M Travel Group, que reúne a agencias de viajes como Jetmar, TocToc, Buemes, Hiperviajes, Guamatur y Mercadoviajes, entre otras, dijo a El Observador que el contexto actual supone “un desafío gigantesco” y a su vez “una oportunidad muy grande” para las agencias de viaje.

“Hoy en día vender un pasaje aéreo conlleva dos o tres veces más trabajo que antes de la pandemia porque el cliente tiene un montón de dudas” respecto a las condiciones sanitarias de cada país, explicó Gil, y agregó que eso “obliga a las agencias a un esfuerzo continuo de actualización para poder hacer su tarea”.

“El espacio para vender servicios creció, antes te comprabas un ticket directo en la aerolínea y no te preocupabas. Ahora en atención a que necesitas más información y a que las probabilidades de tener alguna contingencia durante el viaje es mayor que antes, siempre querés tener cerca alguna voz que te asesore”, apuntó.

Por su parte, Juan Barrio, director de Quality Travel, destacó la importancia del asesoramiento para los viajeros y puso en valor el trabajo de las agencias que “tienen las herramientas para informar y consultar”.

Gran demanda y poca oferta

Otra de las dificultades que se agregan al trabajo de las agencias de viaje es la demanda creciente para la que tienen poca oferta. Barrio dijo a El Observador que si bien la demanda se ha recuperado en los últimos meses “todavía hay una oferta limitada y pocas alternativas de vuelo entonces, el producto que tenemos para vender es hasta escaso”.

Diego Battiste

Turismo

De todas formas, señaló que hay “optimismo de cara al futuro” a pesar de que prevén que la recuperación del sector aún llevará unos meses. “El año que viene para el turismo va a ser un año importante. Quizás no volvamos rápidamente a los niveles de ventas previos a la pandemia pero creo que vamos a tener un empuje y una explosión porque hay mucha gente consultando y mucha gente queriendo viajar”, comentó Barrio.

“Hoy en día la oferta de asientos de aerolíneas en Uruguay está en el orden del 40% respecto a diciembre de 2019 y nuestro negocio no puede crecer mucho más que eso no porque no hay asientos disponibles”, apuntó, Gil.

Los operadores coincidieron en que la reapertura de fronteras del 1º de noviembre será un paso importante para el sector, no tanto porque vaya a significar un aumento en la demanda – ya que se dedican mayoritariamente al turismo emisor– sino porque va a generar que las aerolíneas aumenten sus frecuencias con Uruguay y por consiguiente, los asientos disponibles, factor clave para que las agencias de viaje puedan aumentar su oferta.