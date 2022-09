Las disculpas de Melazzi, de las piñas con un hincha a figura en el 3-0 de Rampla a Nacional

Leonardo Melazzi le puso la frutilla de la torta al marcar el gol del 3-0 para el histórico triunfo de Rampla Juniors ante Nacional por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

En los minutos finales del partido el jugador se había acalambrado y estuvo afuera de la cancha. Parecía que no iba a volver y su equipo iba a terminar con 10 jugadores porque no tenía más cambios, pero ingresó e inmediatamente le ganó una pelota a Christian Almeida para marcar su tanto y cerrar la goleada en el Estadio Centenario.

En el festejo, luego de celebrar con sus compañeros, besó el escudo, miró a los hinchas de Rampla y les pidió disculpas.

¿Por qué tuvo ese gesto?

Melazzi, de 31 años, había tenido un altercado con un hincha picapiedra en el partido ante Sud América el pasado domingo 11 de setiembre en el Palermo.

Entró en el cierre del encuentro y se fue expulsado cuatro minutos después por el juez Yimmy Álvarez.

Cuando se iba al vestuario, se cruzó con un hincha picapiedra que lo insultó. Y quiso ir a buscarlo, tirándole algún golpe a través de un tejido que lo separaba.

“Justo había tenido un problema con los hinchas y fueron días muy difíciles, más que nada por la familia que siempre está”, contó este jueves el atacante a Tirando Paredes de radio 1010 AM. “Y es lo que tiene el fútbol, a la semana me pasa esto”, dijo sobre su gol ante Nacional y su pedido de disculpas.

Pela segundona do Uruguai Sudamerica x Rampla Jrs.

Aos 31' do segundo tempo Melazzi do Rampla foi expulso e estava indo para o vestiário quando o torcedor veio tirar satisfação. O jogador ficou puto e tentou sair na mão com o hincha. pic.twitter.com/uyXhj40gM0 — Casual Football (@CASUALF00TBALL) September 12, 2022

“Yimmy me expulsa sin ningún motivo, pero es fútbol”, agregó sobre lo que le pasó ante la IASA.

“Les pedí disculpas, yo me equivoqué”, señaló sobre su agresión en el Palermo. “Estaba a mil. El hincha insultó a mi madre desde que me expulsaron y estaba yendo al vestuario, me insultó muy cerca y no me aguante”, agregó.

“Sé que está mal. Y también entiendo al hincha… Estábamos jugando una final, entro 4 minutos y me expulsan”, señaló.

El jugador había pedido disculpas antes del partido con un comunicado.

Las disculpas de Melazzi

Este jueves Melazzi agregó que quería tener una revancha ante los tricolores. “Yo quería eso. Le dije a un dirigente que si jugaba ante Nacional la iba a intentar romper toda”.

También valoró el apoyo de la hinchada rojiverde. “Le tomé un cariño aparte a Rampla, es diferente, es un equipo de barrio (…) Por eso cuando hago el gol les pido disculpas, porque ellos están siempre ahí”.