Cansados por robos y matanzas de animales, productores donaron un dron al Departamento de Seguridad Rural

Cansados por la inseguridad que soportan en el medio rural, sobre todo por el daño ocasionado por el abigeato y las jaurías, unos 340 productores del departamento de Durazno, que integran un grupo de Whatsapp, compraron un dron. Invirtieron más de US$ 12.000 y el 17 de julio lo donaron al Departamento de Seguridad Rural de Durazno, para que ese organismo disponga de una herramienta moderna y pueda mejorar la seguridad en el medio rural.

El referido grupo –creado por el Departamento de Seguridad Rural– funciona hace un año y se creó con el objetivo de tener comunicación directa entre la Policía y los productores para la tarea de prevención y represión contra la inseguridad rural, el abigeato y los perros salvajes.

Fernando Becerra, integrante y vocero del grupo, narró a El Observador que la experiencia y la práctica los llevó "al convencimiento de la necesidad de contar con un dron", un equipamiento adecuado para resolver de una manera efectiva las tareas.

El artefacto cuenta con una importante autonomía de vuelo, cámaras de alto poder de resolución y cámara térmica para vuelo nocturno, entre otros desarrollos tecnológicos.

Tomando como base que el Ministerio del Interior informó “no tener presupuesto” para la compra de la tecnología reclamada, los trabajadores abrieron un colectivo en Abitab para recibir donaciones voluntarias y anónimas de los participantes del grupo.

Diferentes empresas e instituciones –como Montes del Plata, Cooperativa El Fogón, Fomento de Sarandí, Taurion SA, Grupo de Recría El Altillo, Escritorio Aramburu y Lanera Trinidad– se sumaron a la iniciativa y dieron el empujón final para que los productores accedieran al equipo.

Las mayores preocupaciones que tiene el grupo son los animales sueltos, el estado de las carreteras y posibles elementos sospechosos –como vehículos–, pero sobre todo los inquieta los daños ocasionados en las majadas por los perros sueltos (jaurías) y el abigeato que genera consecuencias en toda la cadena, no solo daños al productor.

“La carne proveniente de abigeato no genera flete, no da mano de obra en la industria frigorífica, no promueve el comercio formal, no genera divisas por exportaciones y promueve la competencia desleal con las carnicerías”, reflexionó Becerra.

El productor aseguró que el grupo funciona con mucho éxito ya que a través de ese medio se da aviso en tiempo real, se documenta con imágenes y se alerta sobre animales sueltos, en los campos o en las rutas.

Fue así como surgió la idea de comprar un dron para mejorar la situación del medio rural.

"Pese a que había gente que entendía que no le correspondía a los productores desembolsar (ese dinero) por una herramienta que le compete al ministerio, primó la necesidad de comprar el dron y abrimos un colectivo en Abitab para juntar el dinero", señaló.

El vocero mencionó también que el equipo fue cedido en calidad de comodato y préstamo "con uso exclusivo para la seguridad del departamento rural", aclaró.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Rural capacitó durante dos meses a dos funcionarios a través de un curso de vuelo de dron que hoy son las personas encargadas de manejar el artefacto.

Mejor cobertura y distancia

Álvaro Rivas, productor rural e integrante del mencionado grupo de Whatsapp, informó a El Observador que la Brigada especial para la prevención y represión del abigeato (Bepra) tiene muy poco personal y medios.

"Lamentablemente en el medio rural los destacamentos de la Policía y las comisarias, prácticamente, no tienen gente. Entonces, las recorridas son cada vez más limitadas y la presencia policial es cada vez menor. Por eso surgió la idea de poder colaborar, al menos, con la vigilancia y entre todos adquirir este equipo para mejorar la cobertura y las distancias", sostuvo Rivas.

Hizo hincapié en que desconocen el resultado que esta medida pueda tener, porque es una experiencia nueva.

"Ojalá que sirva, que sea útil y que permita darle más elementos a la Justicia para que esta pueda actuar de mejor manera", concluyó.